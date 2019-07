Nick The Nightfly in concerto venerdì 12 all’Isola Verde di Pontecagnano per il MoroSummer 2019.

Un viaggio in musica che porterà dall’Italia al Brasile, passando per Parigi, New York, Chicago e ovviamente per la Scozia, terra natale di Nick the Nightfly.

E’ uno straordinario racconto musicale da vivere tra il profumo del mare ed il suono delle cascate in terrazzo il concerto del Deejay radiofonico per Radio Monte Carlo che venerdi 12 luglio alle ore 21 .00 dà il via alla stagione dei concerti di “MoroSummer 2019”, la rassegna musicale jazz organizzata dal Pub Il Moro, all’Isola Verde Restaurant di via Lago Trasimeno di Pontecagnano Faiano (Sa).

Nick The Nightfly presenta il nuovo Album “BeYourSelf” con il suo formidabile quintetto composto da Amedeo Ariano alla batteria, Francesco Puglisi al contrabbasso, Claudio Colasazza al pianoforte e Jerry Popolo al sax.

“Be YourSelf” è un intenso viaggio musicale che racconta la storia artistica e personale di Nick The Nightfly, attraverso tanti stili diversi, dal jazz al soul, dal pop alla lounge. Un album ricco delle influenze di luoghi suggestivi, incontri con grandi artisti e sonorità che accompagnano la storica voce di Radio Monte Carlo sin dagli inizi del suo programma “Monte Carlo Nights” .

«La scrittura di “Be YourSelf” è stata un percorso lungo, pieno di soddisfazioni musicali, di amicizia, di viaggi, di club, città diverse, festival e tanta bella gente», ha rivelato Nick The Nightfly «Mi sembra di avere scritto un vero e proprio viaggio musicale che parte dall’Italia passando per Parigi, per il Brasile, per New York e Chicago fino ad arrivare alla mia terra natale, la Scozia, per poi tornare alla mia amata Italia». Il disco che sarà presentato dal vivo contiene 12 canzoni e 2 bonus track, tutte scritte e prodotte da Nick The Nightfly. All’album hanno collaborato celebri musicisti come Incognito, Nicola Conte, Fabrizio Bosso, Paula Morelenbaum, solo per fare alcuni nomi.

Il concerto, che parte venerdì 12 luglio dal palcoscenico sul mare della splendida location dell’ Isola Verde Restaurant di Pontecagnano Faiano (Salerno), apre la serie di appuntamenti estivi, organizzati dal Pub “Il Moro”, sotto la direzione artistica di Gaetano Lambiase, che accoglierà poi altri tre eventi al Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni di Cava de’ Tirreni (Sa).

Martedì 16 Luglio in programma il concerto di FABIO CONCATO & PAOLO DI SABATINO TRIO con Paolo Di Sabatino, Marco Siniscalco e Glauco Di Sabatino (Prevendite disponibili su: www.postoriservato.it)

Martedì 23 Luglio concerto di SERGIO CAMMARIERE TRIO con Sergio Cammariere, Amedeo Ariano e Luca Bulgarelli (Prevendite disponibili su: www.postoriservato.it)

Martedì 6 Agosto concerto live di FABRIZIO BOSSO &JAVIER GIROTTO IN LATIN MOOD (Prevendite disponibili su: www.postoriservato.it)

Prenotazione Obbligatoria.

Per info e prenotazioni concerti tel. 089 4456352 | 340 3939561 – 333 4949026