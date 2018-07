Negramaro chiudono la stagione 2018 al PalaSele di Eboli, via alla prevendita.

Saranno i negramaro a chiudere l’eccezionale 2018 live al PalaSele di Eboli. Dopo lo straordinario successo negli stadi italiani quest’estate, dove hanno fatto sognare ed emozionare oltre 175.000 spettatori, la nuova tournée della band “Amore Che Torni Tour Indoor 2018”, prodotta e organizzata da Live Nation Italia, fa tappa nei principali palasport italiani con 14 nuovi concerti. L’appuntamento al PalaSele di Eboli è per il 13 dicembre (ore 21). I biglietti andranno in vendita a partire dalle ore 10 di mercoledì 25 luglio, su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Con i loro concerti quest’estate i negramaro hanno fatto segnare un importante record: nessuna band italiana, infatti, aveva mai realizzato 6 date negli stadi in unico tour. Un vero e proprio primato che ha fatto entrare i negramaro nel guinnes della musica italiana.

La band è attualmente in radio con il loro nuovo singolo “Amore Che Torni” (Sugar), terzo estratto dall’album omonimo già certificato Disco di Platino e arriva dopo che entrambi i singoli precedenti “Fino all’imbrunire” e “La prima volta” hanno conquistato la vetta della classifica Earone. Il brano è una ballata electro-soul, un inno di speranza e amore universale, in bilico tra attese e aspettative di un’estate che possa lasciare tutti senza fiato.

Il concerto dei negramaro chiuderà lo straordinario calendario spettacolare del 2018 a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli che, dopo la pausa estiva, riparte alla grande con la nuova avventura live di Laura Pausini “Fatti Sentire – Worldwide Tour 2018” attesa il 25 e il 26 settembre (la prima data è già sold out). Doppio appuntamento anche con Claudio Baglioni, in scena il 10 novembre e 11 novembre con “Al Centro” Tour 2018. Partita già anche la corsa al biglietto per il campione del pop d’autore Cesare Cremonini attesissimo il 5 dicembre con il suo “Cremonini Live 2018”. Sarà ricco di sorprese e appuntamenti con il top della musica pop anche il calendario 2019: il primo show già annunciato è quello di Emma che farà tappa a Eboli il 18 febbraio con la seconda parte dell’Essere qui Tour. Le prevendite per queste date, tutte esclusive per la Campania, sono già attive. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.