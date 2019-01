Natale, ieri ed oggi, premiazione del concorso dell’Accademia Grassi mercoledì 30 a Palazzo Sant’Agostino.

Domani (mercoledì 30 gennaio 2019), alle ore 10, nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, ci sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori della 14esima edizione del Concorso Internazionale “Natale, ieri ed oggi” organizzato dall’Accademia Internazionale d’Arte Cultura e Società “Alfonso Grassi” di Salerno.

Poesia, pittura, narrativa, scultura, ceramica, grafica, fotografia, videoproduzione ed arte presepiale sono le sezioni previste dal bando. Tre sono state le tematiche sulle quali i partecipanti hanno lavorato per realizzare i loro lavori: “Un gran bel Dono di Natale: un Pacco pieno d’Amore. Ascoltiamo di più il nostro cuore…e non corriamo più invano presi dal delirio d’onnipotenza dell’uomo d’oggi – verso il Nulla”; “Il Sacro ed il Profano (nell’Arte e nella Scrittura) tra i rumori ed i bagliori della società moderna”; tema libero.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, seguiranno gli interventi degli ospiti d’onore Guido Milanese ed Alfonso Andria. I momenti musicali saranno curati dai cantautori Mino Remoli e Vincenzo Pagliara. All’attore Angelo Iannelli sarà affidato il compito di porgere ai presenti gli auguri per il 2019. Negli spazi antistanti la sala saranno esposti i lavori in concorso . Il ricavato delle quote di partecipazione vanno ad aggiungersi a quanto raccolto fino ad oggi dall’Accademia per la realizzazione del Collegio Femminile “Alfonso Grassi” in costruzione ad Ihittokwe in Nigeria.

La commissione, presieduta da Raffaella Grassi, è stata composta da Laura Bruno (pittrice, promotrice di eventi, docente), Concetta Carleo (pittrice), Mariella D’Arco (poetessa), Anna De Rosa (pittrice, promotrice di eventi, giornalista), Maria Rosaria Di Rienzo (poetessa), Michele Di Filippo (dirigente scolastico), Clara Grassi (pittrice, critico d’arte), Maria Rosaria Meo (Consigliera Consulta Femminile Regione Campania – Presid. Commissione Pari Opportunità al Comune di Pellezzano), Maria Rosaria Palmieri (poetessa, docente), Modesta Pepe (dirigente scolastica), Lia Persiano (dirigente scolastica), Mino Remoli (cantautore), Maria Giuseppa Russo (pittrice), Anna Sessa (docente d’arte, scultrice).

Presidente della sezione arte e poesia, Ester Andreola preside del liceo artistico “Sabatini-Menna” di Salerno; presidente della sezione poesia, Mariarosaria Vitiello, consigliera politico del presidente della Provincia alla Politiche Culturali, Educative e Scolastiche. Presidenti onorari: Michele Strianese, presidente della Provincia di Salerno; Eva Avossa, vice sindaco del Comune di Salerno; Franco Cortese, giornalista e critico d’arte.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno-Assessorato Pubblica Istruzione ed il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno, dell’Azienda di Soggiorno e Turismo e dell’E.P.T.