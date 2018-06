Moto, Bici, Nuoto e Volley per un’estate di Sport con le bevande Neri.

Un giugno frizzante e brioso con Chin8, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa Neri pronte a dissetare atleti, addetti ai lavori e appassionati nel corso di alcuni importanti eventi sportivi in programma su tutto il territorio nazionale. Moto, Bici, Nuoto e Volley saranno le discipline con le quali il brand interagirà nel corso di questo primo scorcio d’estate, grazie ad un calendario che prevede gare ufficiali e iniziative di grande rilevanza.

Moto

Ormai quello tra Chin8Neri e il mondo delle due ruote sta diventando un binomio sempre inscindibile e saranno diversi gli eventi che vedranno il brand protagonista nelle prossime settimane. Prosegue con successo la partnership con la Federazione Motociclistica Italiana, e le bevande Neri saranno presenti anche nel corso del 3° Round del Campionato Italiano di Velocità – ELF/CIV 2018, in programma ad Imola il 23 e 24 giugno.

Iniziato lo scorso marzo, è ormai al termine l’Honda Live Tour con le tappe di Mondello (15, 16 e 17 giugno), Valeggio sul Mincio (22, 23 e 24 giugno) e Sondalo (28, 29 e 30 giugno e 1 luglio) in cui le bevande Neri saranno il Welcome Gift per coloro che effettueranno un emozionante test drive alla guida di uno dei nuovi modelli della prestigiosa casa giapponese.

Dopo quelli di Franciacorta e Vallelunga, il 17 giugno sarà il circuito di Cervesina a vedere Chinotto, Limoncedro e Aranciosa sul podio con i vincitori nel corso del terzo appuntamento agonistico del Trofeo Italia Naked Chin8Neri.

Volley

Grazie al proficuo rapporto stabilito con la FIPAV Campania, le bevande Neri sosteranno anche la Volley Nations League, una spettacolare tappa del nuovo World Grand Prix femminile, in programma dal 12 al 14 giugno, presso il PalaSele di Eboli (Sa), che prevede la presenza delle nazionali di Italia, Brasile, Thailandia e Belgio.

Nuoto

Dopo una entusiasmante stagione al Foro Italico al fianco della giallorossa di pallanuoto A.S. Roma Nuoto, la bevande Neri “entreranno in vasca” in occasione del III Trofeo Nazionale Memorial Domenico Calcarame, in programma il 7 e 8 luglio, a Roma, presso il Centro Federale – Unipol Blu Stadium di Pietralata. L’evento è organizzato dall’A.S. Roma Nuoto in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio e prevede una considerevole partecipazione di atleti e pubblico la partecipazione di circa 1.500 nuotatori ed una affluenza di pubblico di oltre 5.000 persone.

Con la promo on pack, in partnership con Cinecittà World – il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, valida fino al 6 gennaio 2019, il brand vuole essere ancora una volta vicino ai consumatori con un regalo per il loro tempo libero: con l’acquisto di Chinotto o Limoncedro Neri (nei formati Pet 1.5 lt, 0.50 cl, Vap 20 cl), si potrà avere uno sconto di 5 Euro valido sull’acquisto di un biglietto di ingresso per adulto o per bambino, giornaliero a tariffa intera, presentando alle casse del Parco l’etichetta riportante il buono.