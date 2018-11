Moda: presentato il primo numero di “Gentlewoman Magazine”.

È’ stato presentato oggi presso la redazione di Castiglione del Genovesi, il primo numero della rivista di Moda “Gentlewoman Magazine”, la rivista per le donne che amano lo stile mascolino, alla presenza delle autorità locali, rappresentanti della pro loco Castiglionese e rappresentanti dell’associazione culturale Mutamenti che appunto ospita la redazione della rivista.



Il direttore e fotografo Carlo Giacomazza affiancato dall’Art director ed Hair stylist Flora Sabato con le brand ambassador e blogger Federica Bacco, Martina Barrella, Emanuela Noschese ed Emanuela Gioia, hanno innanzitutto ringraziato Sara Sica Art Director e Make up artist, non presente all’evento per altri impegni lavorativi poi tutti i brand che hanno reso possibile la pubblicazione del magazine, hanno proseguito illustrando le caratteristiche tecniche del magazine che sarà appunto un mensile di 4 pagine formato a4, ma non mancheranno numeri speciali: “Sicuramente ci sarà un numero speciale a gennaio 2019 dedicato al Pitti Immagine, dove saremo presenti per la terza volta consecutiva insieme alle nostre Brand ambassador” aggiunge lo staff e il magazine per il momento sarà distribuito gratuitamente presso le aziende che hanno sponsorizzato il progetto.