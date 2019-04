Moda e beneficenza, la sfilata di Sofia Colasante a Palazzo di Città.

Si è tenuta sabato pomeriggio, nella maestosa cornice del Salone dei Marmi del Comune di Salerno, la presentazione della collezione primavera/ estate della stilista Sofia Colasante. Un evento organizzato in stretta collaborazione con l’Ail Salerno che, per l’occasione, ha allestito un apposito stand e promosso la vendita di prodotti pasquali i cui proventi sono destinati a finanziare la ricerca.

Sofia Colasante ha portato in passerella una donna moderna, impegnata a districarsi tra le varie vicissitudini che la vita di tutti i giorni presenta. Una donna dinamica che non rinuncia al richiamo della sperimentazione, ma che alla stessa abbina il buon gusto ed il comfort tipico della tradizione sartoriale italiana. Sperimentazione e tradizione in un unico capo dunque: è questa l’impronta che la giovane stilista ha voluto conferire ai circa 30 look portati in passerella dalle 15 modelle selezionate per l’occasione. Il richiamo asiatico poi, aggiunge alla nuova collezione un profilo internazionale, la cui essenza trae origine dai numerosi viaggi di ricerca che la stilista salernitana compie nel mondo e, nella specie, proprio nel continente asiatico. Gli accessori che hanno completato i look, infatti, sono l’esempio palese di come la tradizione indiana possa, unita al buon gusto, non esautorare, bensì esaltare quella italiana.

“La donna che la mia nuova collezione ha portato in passerella è una donna elegante ma senza troppi orpelli. Una donna essenziale che riesce a trasmettere la sua personalità attraverso la semplicità del buon gusto e la efficienza tipica della sartorialità italiana. Ringrazio tutti i presenti, in special modo l’Ail Salerno nella persona del suo Presidente. Sensibilizzare, attraverso la moda, l’attenzione sulla ricerca e permettere ai presenti di interagire con l’Associazione Italiana contro le leucemie rappresenta per me motivo di forte orgoglio”.

Ma le sorprese non finiscono qui. Sofia Colasante, che da qualche mese ha aperto il suo primo store monomarca nel cuore di Salerno, promette nuove iniziative: “Stiamo lavorando, nel mercato internazionale, per l’apertura di nuovi store…”.