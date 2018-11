Mò Vi Mento – Lira di Achille, il film di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardid partecipa al Festival del Cinema di Salerno.

“È il momento di contendersi un premio, per il film “Mò Vi Mento – Lira di Achille” di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi, prodotto dagli stessi con Giuseppe Picone. Dopo la proiezione alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sezione Venice Production Bridge, e alla XX Edizione del Napoli Film Festival, la commedia prodotta dalla FG Pictures, è stata selezionata, in concorso, al 72° Festival Internazionale del Cinema di Salerno, il secondo Festival più longevo d’Italia, preceduto solo da quello di Venezia . Questa volta, “Mò Vi Mento – Lira di Achille”, sarà sul grande schermo del Cineteatro Augusteo, Piazza Amendola Giovanni, 84121 (SA), alle ore 20:00 del giorno 30 Novembre 2018. Uno dei due registi, Francesco Gagliardi, originario della provincia, proprio a Salerno, ha ricevuto il premio come Miglior Produttore Esordiente nel 2009 con il film “Prigioniero di un segreto”. Quella volta, l’Edizione del Festival Internazionale del Cinema era la 63ª, e a distanza di nove anni, Francesco Gagliardi tornerà in città, questa volta nelle vesti di co-autore, co-produttore e co-regista, di un’opera che sta vivendo un crescente successo:“Mò Vi Mento -Lira di Achille”. L’uscita della commedia è attesa la prossima primavera nelle sale di tutta la nazione, ma nel frattempo i due registi, collezionano una serie di riconoscimenti per aver centrato l’obiettivo che si prefigge il fenomeno del cineturismo, la valorizzazione dei territori, nel caso specifico quelli campani, che mediante il lungometraggio si esibiscono al grande pubblico ed incorniciano il film.Ecco come in “Mò Vi Mento – Lira di Achille”, di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi , i comuni campani coinvolti, vedranno riprodotta la loro peculiare bellezza al cinema, in una pellicola tutta da ridere. Durante le giornate dedicate al festival di Salerno, ad essere proiettata sarà anche un’altra opera della FG Pictures, il documentario “Mediterranean diet example to the world”, prodotta da Stefania Capobianco in collaborazione con Rai Cinema e diretta da Francesco Gagliardi, che seguendo lo stesso iter del film attraverso i Festival e vantando di una selezione ai David di Donatello, della proiezione nella sede centrale dell’Unesco a Parigi, e a Santiago del Cile, durante le giornate dedicate alla “Settimana del cibo italiano nel mondo”, iniziativa promossa dal Ministero degli Esteri, racconta , mediante la brillante interpretazione di Franco Nero, colori e sapori della dieta mediterranea, famosa in tutto il mondo. Anche la proiezione del docufilm, sarà il 30 Novembre nella medesima sala, ma alle ore 18:15, inserita nella sezione “Discovery Campania”, vista l’ambientazione nel meraviglioso Cilento”.