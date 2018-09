Miss Mondo Italia, premiate due salernitane a Sant’Agata de’ Goti.

Martina Sorrentino, 19 anni, di Aversa, frequentante il liceo delle scienze umane che sogna di diventare professoressa di lettere ed ama lo sport, si è aggiudicata la selezione di Miss Mondo Italia, svolta nella centro storico della cittadina sannita, a cura di alcuni sponsor (Vg service srl, Blanco’s Bar, Iadevaia Srl, Associazione Onlus Terzo Millennio, Proshop e Decò supermercati) e con il patrocinio del Comune.

Noemi Bercini, 16 anni, di Casalnuovo, ha conquistato la piazza d’onore; terza classificata un’altra napoletana, Martina Alfano, 15enne di Gragnano; quarto posto per la beniamina locale, Jessica Ines Negrin, 17 anni; quinta posizione ad appannaggio di Benedetta Accardo, 20enne proveniente da Cava de’ Tirreni; sesta fascia per la 16enne Sara De Mai, residente a Montecorvino Pugliano (Salerno); e come stabilisce il regolamento quest’anno una fascia va anche alla miss più amata dai cibernauti, ha vinto Noemi d’Ardia, 17 anni di Ercolano, con 417 voti.

Durante la serata, svolta davanti ad un migliaio di persone, hanno deliziato il pubblico la giovanissima cantante Anita Orfano, appena 12 anni, ed il duo comico I Doppiosenso.