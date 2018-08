Miss Italia, la finale regionale di Palma Campania, è una itaalo-brasiliana di Salerno la più bella della Campania.

Nella splendida serata di Palma Campania, presso il centro Cam di Michele Rainone, è stata ufficializzata la squadra della bellezza campana per Miss Italia. A rendere maggiormente suggestivo l’evento la presenza dell’amministratore regionale di Sofia Ilian Todorov e il suo staff che hanno apprezzato lo spettacolo presentato da Erennio De Vita e si è complimentato con Antonio Contaldo, agente esclusivista, per l’ottima riuscita della manifestazione.

A vincere il titolo prestigioso di Miss Campania, Ciele Veneroso, 24 anni, italo-brasiliana residente a Salerno, laureata in Ingegneria Gestionale, figlia di un candidato federale della Repubblica Brasiliana. Completano la squadra Chiara Stile 19 anni di Nocera Inferiore (Sa) con il titolo di Miss Sport Campania con la passione per il Cross Fit da 4 anni e affermata blogger con oltre 50mila followers su Instagram. Sara Savastano, 18 anni di Salerno eletta Miss Napoli ritiene che il padre sia un eroe perché ha cercato di accontentarla sempre. Roberta Buoncammino, 19 anni di Marano di Napoli ha vinto il titolo di Miss Cinema Campania. Ha un fratello gemello, ha partecipato a Miss Italia per puro caso, era tra il pubblico ed è stata convinta a fare questa esperienza. Queste ultime si aggiungono alle già titolate: Alessia Ucciardo di Montella (Av) Miss Sorriso Campania, Benedetta Santoro di Napoli Miss Equilibra Campania, Anna Nuvoletta di Marano Miss Miluna Campania, Fiorenza D’Antonio di Napoli Miss Rocchetta Bellezza Campania, Federica Aversano di Santa Maria Capua Vetere (Ce) Miss Eleganza Campania.