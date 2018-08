Miss Italia, finale di Miss Cinema Campania mercoledì 2 a Sanza.

A Sanza, in provincia di Salerno, il 2 agosto verrà eletta Miss Cinema Campania, titolo utile per partecipare a Miss Italia alle prefinali di Jesolo che si terranno dal 3 all’8 settembre. La consegna del prestigioso titolo nella villa comunale di via San Vito a partire dalle ore 20. Il grazioso borgo ubicato al confine con la parte orientale del Cilento, ovvero nella zona sud-occidentale del Vallo di Diano ospiterà infatti una finale regionale di Miss Italia grazie alla fattiva collaborazione dell’associazione Amici per Eventi che ha voluto fortemente l’evento trovando l’accordo con Antonio Contaldo, agente esclusivista per la Campania. Raggiungeranno Sanza le partecipanti da ogni provincia campana che hanno superato le tappe provinciali. Lo spettacolo sarà presentato da Erennio De Vita e tra una sfilata e l’altra si alterneranno anche vari momenti moda e spettacoli musicali.