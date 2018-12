Migrantes, prresentazione rapporto Caritas e Master Unisa Martedì 5.

Martedì 5 dicembre, alle ore 17,00, presso la sede della Caritas diocesana di Salerno in via Bastioni, 4, sarà presentata la XXVII edizione del “Rapporto Immigrazione Caritas/Migrantes” 2017-2018.

Il Rapporto analizza i dati quanti-qualitativi della mobilità internazionale e nazionale per descrivere nel concreto e con dati il fenomeno dell’immigrazione.

L’analisi, non solo numerica, ha focalizzato il tema: Un nuovo linguaggio per le migrazioni”, in cui si analizza il valore e l’importanza della comunicazione riferita al fenomeno dei migranti, alla luce di nuovi linguaggi più aderenti alla realtà.

La presenza del direttore della Caritas diocesana, don Marco Russo, sarà l’occasione per mettere a confronti i dati nazionali con quelli riferiti alla presenza del fenomeno nella nostra Diocesi di Salerno Campagna Acerno.

Sarà presente il Direttore dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di Salerno Campagna Acerno, Antonio Bonifacio, e Docenti dell’Università di Salerno, esperti del settore.

Nell’occasione sarà presentato il Primo Master in “Fenomeni Migratori, politiche di inclusione e mediazione culturale”, del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università di Salerno. La Caritas di Salerno supporta l’iniziativa facendo parte del Comitato Scientifico. La data di scadenza per partecipare al Master è fissata al 10 gennaio 2019.

Un’occasione per rimettere al centro l’immigrato e prospettare ipotesi di intervento.

Verrà inoltre ufficializzata l’apertura del Centro diurno, opera segno della Diocesi. Un ulteriore tassello che la chiesa compone a servizio delle donne e degli uomini che desiderano incontrarsi e condividere il proprio vissuto ai fini di un superamento delle barriere frutto delle povertà.