Migrantes, da mercoledì 7 su TeleDiocesi.

Raccontare e scoprire, il connubio perfetto per dare il via ufficiale al ciclo di puntate della rubrica tv intitolata “Migrantes”, in onda su Tele Diocesi Salerno (canale 73 del digitale terrestre) a partire da mercoledì 7 novembre alle ore 21.

La trasmissione, ideata e promossa da Tds insieme all’Ufficio Diocesano Migrantes di Salerno-Campagna-Acerno, si prefigge di approfondire la cultura, le tradizioni, le esperienze di vita legate alle comunità dei migranti presenti sul territorio salernitano, per creare un’occasione di interazione culturale e superare le reciproche diffidenze.

La prima puntata (in replica il giovedì alle ore 15, il venerdì alle 10, il sabato alle 11 e la domenica alle 15) è dedicata alla decima edizione della “Festa dei Popoli”, un’esperienza senza confini nel segno della fratellanza e dell’intercultura. Ospiti negli studi di Tds, durante i successivi appuntamenti, i rappresentanti di varie comunità etniche, insieme alle tante persone che offriranno la propria testimonianza sulle vicende vissute nel nostro Paese.

Ad arricchire il dibattito varie performance artistiche, oltre ai collegamenti in esterna nei luoghi di vita quotidiana delle comunità. Sarà possibile seguire la trasmissione “Migrantes” anche in streaming, sul sito www.telediocesi.it e sulla pagina Facebook “Tds Salerno”.