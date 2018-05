Miele e salubrità, domenica 27 a Paestum a cura di Slow Food Campania.

Torna l’appuntamento con il Laboratorio del gusto di Slow Food Cilento al Museo di Paestum; il tema di questa domenica sarà “MIELE E SALUBRITA’”.

Dialogando con un agronomo: Nicola Spadavecchia e un apicoltore: Angelo Agresti e lasciandoci suggestionare dal luogo che ci ospita, vedremo le api al lavoro in un favo didattico, assaggeremo diversi tipologie di miele, impareremo i possibili usi del miele in cucina e non solo.

Le api hanno accompagnato da millenni l’uomo, prima della nascita dell’agricoltura.

Nei secoli l’uomo ha imparato a interagire con le api usufruendo del servizio d’impollinazione e raccogliendo miele, cera, polline e propoli.

Ancora oggi le api svolgono una funzione indispensabile alla riproduzione della vita degli ecosistemi naturali e alla sopravvivenza dell’uomo: per questo possiamo considerarle una risorsa fondamentale per il futuro della Terra.

La partecipazione è prevista per gruppi per un massimo di 20 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di sabato 26 maggio.

Orari: appuntamento alle ore 10:00 e alle ore 11:30 alla biglietteria del Museo.

Costo del laboratorio: € 3,00 che ogni partecipante dovrà aggiungere al biglietto d’ingresso al Museo e all’area archeologica o all’abbonamento PaestumMia.

Biglietto d’ingresso: € 9,00; gratuito per chi ha meno di 18 anni; ridotto per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 25.

Info e prenotazioni: info@slowfoodcilento.it tel 3394758553 / 3455859155www.slowfoodcilento.it

I laboratori del Gusto si terranno ogni quarta domenica del mese per tutto il 2018 [calendario degli appuntamenti: goo.gl/M9zSwu ]

DOMENICA 27 MAGGIO: ARCHEOTRENO A PAESTUM

Si potrà arrivare a Paestum utilizzando “Archeotreno Campania” che parte da Napoli, si ferma a Pietrarsa, San Giorgio a Cremano, Pompei e Paestum.

Il costo del biglietto, andata e ritorno:

Adulto € 20,00

Ragazzo (4 – 12 anni non compiuti) € 10,00.

Rivolgendosi al personale di bordo, sul treno sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso- senza alcun sovrapprezzo – ai due siti archeologici, Pompei e Paestum:

Adulto € 15,00

Ragazzo € 7,50

Per avere ulteriori informazioni e per conoscere tutte le altre date:

http://www.fondazionefs.it/content/fondazione/it/it/treni-storici/archivio/2017/10/22/Archeotreno-Campania-Pompei-Paestum.html