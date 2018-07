Michele Campanella suona Beethoven al Duomo di Scala domenica 8.

Si rinnova l’ultradecennale collaborazione tra Michele Campanella e l’Amalfi Coast Music & Arts Festival. Il grande pianista napoletano, tra i docenti della faculty del festival organizzato dal Center of Musical Studies di Washington, per le masterclass che richiamano studenti da tutto il mondo, si esibisce domenica 8 luglio nella magnifica cornice del Duomo di San Lorenzo, a Scala (ore 21, ingresso libero). Per l’atteso concerto, evento di punta della rassegna, il Maestro eseguirà le ultime tre Sonate di Beethoven (op. 109, 110 e 111), capolavori assoluti e di notevole impegno.

Al concerto di Campanella, destinato a lasciare il segno come tutte le performance dell’artista ormai divenuto testimonial del progetto culturale dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival, seguiranno appuntamenti in Costiera e oltre, con la partecipazione di esponenti delle maggiori istituzioni pianistiche americane ed asiatiche, alternati a recital di giovani promesse internazionali del pianoforte, secondo lo spirito della manifestazione di favorire l’incontro e il confronto fra culture, tecniche, scuole e filosofie di diverse aree del pianeta.

