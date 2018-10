Mercoledì 24 ottobre al Centro Commerciale Le Cotoniere incontro sul mondo giurassico della Campania con il paleontologo Sergio Bravi.

Il Centro Commerciale Le Cotoniere, inaugurato nel Dicembre 2016, è diventato, per le città di Salerno e Avellino, un punto di riferimento per lo shopping e per l’intrattenimento. Il mix merceologico è costituito da un Superstore a insegna Conad e oltre 80 unità commerciali tra le quali Maisons Du Monde, H&M, OVS, Expert, Cisalfa, United Colors of Benetton, Deichmann, Scarpamondo e Mc Donald’s. Grazie ai numerosi eventi, volti sia alle famiglie che ai giovani, dai laboratori alle ospitate di artisti e youtuber fino ai concorsi, è riuscito a fidelizzare una clientela diversificata.