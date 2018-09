Mercato della Macrhesa, sabato 22 al Parco Pinocchio.

Vintage e artigianato, modernariato e oggetti di design ma anche un grande prato verde dove lasciar giocare i bambini, tra uno scivolo ed un’altalena. E poi street food, musica e un buon bicchiere di vino. Non il solito mercato. Sabato 22 settembre, dalle 10 alle 22, si ripete la magia di Mercato Marchesa al Parco Pinocchio. Una parte di quei 40mila metri quadrati di polmone verde cittadino è pronta a trasformarsi non solo nella piazza dello shopping e dello svago formato famiglia, ma ad offrirsi come una vera e propria attrazione turistica, un’esperienza da non perdere.

Per una città come Salerno, sempre più aperta alle multi etnie, desiderosa di far conoscere a chi non la vive, la sua storia, le sue bellezze, e le sue prelibatezze gastronomiche, l’happening, che strizza l’occhio ai mercati di Milano, Londra e Berlino, si offre ai suoi avventori come il luogo perfetto dove tutto questo converge.

Nel week end di San Matteo, l’atmosfera sarà resa unica dal verde del parco urbano, il suo pergolato di glicini, le palme e le fontane, uno spazio messo a disposizione da Salerno Solidale con il supporto di Mena Arcieri, e dall’assessore al commercio Dario Loffredo.

Un sabato speciale: Mercato Marchesa è un‘opportunità di aggregazione creativa per designers, collezionisti, artigiani e hobbisti e di accoglienza per un pubblico ampio e trasversale, persone di ogni età, giovani e famiglie.

Dietro le quinte la stessa squadra di sempre, un team tutto al femminile (Francesca Matera, Adriana Sannini e Monica Romei) che ha curato l’evento nei minimi dettagli perché nessuna “categoria” si senta trascurata.

«Abbiamo immaginato un luogo dove la creatività, l’innovazione, il design, l’artigianato si dessero appuntamento per mostrare il meglio di quanto hanno da offrire – spiegano le Marchesa’s girl – La nostra idea è quella di far incontrare coloro che ideano, disegnano e producono con le loro stesse abili mani e coloro che vogliono per sé qualcosa di unico per esprimere al meglio la loro personalità e la loro arte. Il nostro è un mercato “terapeutico”, che fa bene alla mente e al cuore, perché l’arte è benessere per gli occhi e per l’anima. Da qui l’idea di un contenitore salernitano dove darsi appuntamento per condividere un sabato italiano, dove recuperare anche quel rapporto diretto e sempre fertile, tra chi produce e chi compra. Nelle volte precedenti abbiamo centrato in parte il nostro obiettivo, speriamo con questo rinnovato Mercato Marchesa di cogliere nel segno».

Oltre 50 gli stand che saranno allestiti al Parco Pinocchio e che spazieranno dal vintage agli oggetti handmade ricercati e mai banali. Per i curiosi, novità e tanti stimoli, per gli esigenti, solo cose belle e luccicanti; per i palati sopraffini (o per le buone forchette) manicaretti e street food a chilometro zero; per i giovani, musica e nuove tendenze; per le famiglie, intrattenimento e benessere. E per gli affezionati due sorprese: l’angolo giochi del passato, per non dimenticare l’adrenalina del flipper e del calcetto Balilla, e l’area del mercatino dei più piccoli, dove i bambini potranno allestire la loro bancarella portando da casa piccoli oggetti fatti a mano e giochi da scambiare e condividere.

INFO UTILI Parco Pinocchio è in Piazza Montpellier a Salerno. L’ingresso, consentito dalle 10 alle 22, è gratuito. Ampia la possibilità di parcheggio, Mercato Marchesa è a due passi dal centro cittadino.