Mensa scolastica a Buonabitacolo, maggiorazione per non residenti.

dal Comitato Cittadini Vigili di Buonabitacolo riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Cittadini Vigili in questi giorni ha raccolto molte lamentele sul servizio mensa scolastica per i bambini dell’asilo comunale e statale.

Sull’avviso pubblicato dal Comune c’è scritto che il servizio mensa per l’anno scolastico 2018/2019, sarà erogato a partire da lunedì 12/11/2018. Stamattina invece abbiamo saputo da un post pubblicato 15 ore fa sulla pagina Facebook del Comune che il servizio partirà il 13/11/2018.

Noi genitori non sappiamo chi sarà la ditta incaricata del servizio mensa e come funzionerà.

Il costo del servizio prevede due tariffe differenti: € 66,00 per i residenti e € 79,20 per gli alunni non residenti che frequentano la scuola materna comunale.

Il blocchetto prevede 22 buoni pasto che dovranno essere consegnati agli addetti giornalmente per usufruire del servizio .

Ci chiediamo perché applicare una tariffa superiore agli alunni non residenti, visto che già pagano una retta annuale superiore per frequentare la scuola materna comunale?

