Men in Black: International, anteprima al Giffoni Film Festival il 19 luglio.

L’attesissimo spin-off della serie cult Men in Black Men in Black: International sarà presentato in anteprima a pubblico e giffoners durante la giornata inaugurale della 49esima edizione del Giffoni Film Festival, il prossimo 19 luglio. Nel cast del film Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, Laurent Bourgeois e Larry Bourgeois. Insieme a loro anche Emma Thompson e Liam Neeson.

In serata è prevista anche una sorpresa che collega la presenza di Men in Black al Festival attraverso il tema principale della 49esima edizione, ARIA.

I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.

Diretto da Gary Gray e scritto da Art Marcum e Matt Holloway, Men in Black: International è basato sui fumetti di culto realizzati da Lowell Cunningham, e vede tra i produttori esecutivi anche Steven Spielberg.