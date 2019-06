Mediterranean Truck 2019, tutto pronto al Pala Sele di Eboli.

Il countdown è iniziato, ogni cosa è ormai al suo posto per la decima edizione.Giovedi 27 giugno parte l’anteprima dell’evento di motori più importante del Sud Italia che si svolgerà fino a domenica 30 giugno organizzata dalla famiglia “Riviello”. La conduttrice dell’evento resta confermata per la decima edizione, si tratta della giornalista Rosaria Sica, a cui saranno affidate le competizioni e le iniziative più rappresentative.

Il taglio del nastro è previsto per sabato 29 giugno alle 18,30, ma le attività legate ai motori partono già da giovedì sera con “La strada non è una pista” centrato sulla sicurezza stradale, in sinergia con il Comune di Eboli.

Venerdì alle 19 si parte con la Drift Experience con l’associazione Drive Motive, mentre alle 22,30 sarà possibile assistere allo spettacolo di stuntman “Stunt drivers team” un team di qualificata esperienza, conosciuti a livello internazionale. Nelle giornate di sabato e domenica si alterneranno tantissime iniziative sempre legate ai motori, dagli spettacoli acrobatici degli stuntman alla Drift experience, dalle prove similatore di Formula 1 alle esibizioni delle Yamaha Tmax, dal campionato regionale autotuning al sexy e truck wash, dai test drive agli happy hour tra i motori, dal campionato di pugilato alla demolition cars che chiuderà l’evento domenica sera alle 23. Da non dimenticare giovedì sera la semifinale del Festival del mare, venerdì l’esibizione delle migliori scuole di ballo del territorio, sabato sera il concerto di musica popolare dei Tammorasia e, a seguire, lo spettacolo di Luca Sepe e Peppe Iodice, per finire domenica lo straordinario Biagio Izzo.

Il presidente Cosimo Riviello lancia l’appello: “veniteci a trovare, sarà una decima edizione da ricordare, con un villaggio straordinario per la famiglia, gastronomia, esibizioni sportive, sicurezza stradale, giornata green, però a brillare saranno i “bisonti” della strada. Divertimento assicurato ed una maxi torto con tanto di dicei candeline. Vi aspetto dal 27 al 30 giugno al Palasele Park di Eboli”.

GIOVEDí 27 GIUGNO 2019 – INGRESSO LIBERO

17:30 – LA STRADA NON È LA PISTA!

giornata sulla sicurezza stradale in collaborazione con la Città di Eboli e la scuola di guida sicura Drivemotive /// Scuola Drifting / Guida Sicura / Guida Veloce

21:00 – SEMIFINALE FESTIVAL del MARE

festival canoro

CENA NELL'AREA FOOD #MT2019 a cura di Vecchio Gastrò

VENERDí 28 GIUGNO 2019 – INGRESSO LIBERO

18:00 – Iscrizioni DRIFT EXPERIENCE (presso lo stand MERCHANDISING)

19:00 – DRIFT EXPERIENCE a cura di Drivemotive /// Scuola Drifting / Guida Sicura / Guida Veloce

19:00 – Campionato Regionale di PUGILATO Dilettanti a cura Asd Pugilistica Battipagliese (incontri maschili e femminili)

20:30 – Esibizione scuole di danza

22:30 – Spettacolo acrobatico con auto e truck degli stunt drivers team

CENA NELL'AREA FOOD #MT2019 a cura di Vecchio Gastrò

SABATO 29 GIUGNO 2019 INGRESSO €3 ADULTI | BAMBINI GRATIS FINO A 120CM

10:00 – Apertura iscrizioni DRIFT EXPERIENCE a cura Drivemotive /// Scuola Drifting / Guida Sicura / Guida Veloce

10:15 – DRIFT EXPERIENCE con l'associazione Drivemotive /// Scuola Drifting / Guida Sicura / Guida Veloce

10:30 – Dimostrazione FUORISTRADA scala 1/10 a cura dI Scaler Campania

11:30 – Prove simulatore F1 e Campionato MINI GRAN PRIX presso stand Aesse Service

12:30 – Spettacolo acrobatico con auto e truck stunt drivers team

14:30 – Esibizioni di Yamaha TMAX a cura di Tmax Friends

16:00 – DRIFT EXPERIENCE con l'associazione Drivemotive /// Scuola Drifting / Guida Sicura / Guida Veloce

16:30 – Prove simulatore F1 e Campionato MINI GRAN PRIX presso stand Aesse Service

18:30 – INAUGURAZIONE – TAGLIO DEL NASTRO

19:30 – Spettacolo acrobatico con auto e truck stunt drivers team fans club | Simulazione incidente stradale con intervento, Croce Rossa, Protezione Civile, Anas,

20:00 – DRIFT EXPERIENCE con l'associazione Drivemotive /// Scuola Drifting / Guida Sicura / Guida Veloce

20:00 – Concerto di musica popolare con Tammorrasìa Musica Popolare

20.30 concerto – I Punto.Exe vincitori Contest Anas

21:30 – Spettacolo di Cabaret con Luca Sepe e Peppe Iodice da Made in Sud

22.30 – Spettacolo acrobatico con auto e truck stunt drivers team

PRANZO E CENA NELL'AREA FOOD #MT2019 a cura di Vecchio Gastrò

DOMENICA 30 GIUGNO 2019 – INGRESSO €3 ADULTI | BAMBINI GRATIS FINO A 120CM

09:30 – Apertura iscrizioni TUNING a cura di NEW OVERBASS 2019

09:45 – Apertura iscrizioni DRIFT EXPERIENCE (presso stand Merchandising)

10:00 – Apertura iscrizioni TEST DRIVE TESLA a cura di Convergenze S.p.A. (presso stand Convergenze)

10:15 – DRIFT EXPERIENCE a cura di Drivemotive /// Scuola Drifting / Guida Sicura / Guida Veloce

10:30 – Sfilata auto d’epoca con l’associazione Motor Club Storico “Aramis”

11:00 – Prove simulatore F1 e Campionato MINI GRAN PRIX presso stand Aesse Service

12:00 – Partenza sfilata TRUCK per la Città Di EBOLI

12:30 – Spettacolo acrobatico con auto e truck stunt drivers team

14:00 – Campionato regionale TUNING a cura di NEW OVERBASS 2019

14:00 – Esibizioni di Yamaha TMAX a cura di Tmax Friends

15:30 – Sexy Truck e car wash

16:30 – Test drive TESLA in pista

16:30 – Prove simulatore F1 e Campionato MINI GRAN PRIX presso stand

18:00 – HAPPY HOUR TRA I MOTORI Dj set presso Bar DUE MONELLI

18:30 – Spettacolo acrobatico con auto e truck stunt drivers team fans club | Simulazione incidente stradale con intervento, Croce Rossa, Protezione Civile, Anas.

19:15 – DRIFT EXPERIENCE a cura di Drivemotive /// Scuola Drifting / Guida Sicura / Guida Veloce

21:30 – Spettacolo di Cabaret con Biagio Izzo

22:30 – Presentazione staff e taglio torta

22.45 – Spettacolo acrobatico con auto e truck stunt drivers team

23:00 – Demolition car a cura di Drivemotive /// Scuola Drifting / Guida Sicura / Guida Veloce