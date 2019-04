McDonald’s apre nuovo ristorante a Salerno, presentazione lunedì 8 a Palazzo di Città.

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Salerno. Tutti i dettagli saranno presentati in conferenza stampa il prossimo 8 aprile alle ore 11 presso il Comune di Salerno.

A margine della conferenza saranno illustrate anche le opportunità aperte presso gli altri ristoranti in città e provincia, in particolare a Pontecagnano, Eboli e Salerno (presso il Centro Commerciale Le Cotoniere e in Via Trento).

Interverranno in conferenza stampa:

o il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli

o il dottor Luigi Snichelotto, amministratore della società licenziataria McDonald’s di Salerno e Potenza