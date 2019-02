Matrioske, riparte il ciclo di film a Battipaglia.

La rassegna di cineforum LunedìCinema, promossa dal circolo Arci Aut Aut di Battipaglia, compie dieci anni. E per festeggiare, quest’anno, oltre alla visione dei film in cartellone, sono previsti anche dibattiti con ospiti speciali, moderati dalla giornalista Angela Cappetta e organizzati in collaborazione con la Libreria Mondadori Battipaglia, media partner Radio Castelluccio.

Matrioske è il tema dell’edizione 2019: “Un simbolo che ci è piaciuto adottare per indicare che in fondo dalla Storia nessuno si salva, ognuno di noi la vive, la interpreta, la scrive, talvolta la subisce, ma resta il fatto che siamo compenetrati alle nostre scelte e agli altri, anche quando sembra che non ci interessino, e quindi agli eventi che piano piano compongono il flusso storico, grandi o piccoli che siano”, così il vice presidente del circolo, Davide Pacifico.

Il giovane Karl Marx apre la rassegna lunedì 4 Febbraio, a seguire l’11 Febbraio Il prigioniero coreano, il 18 Febbraio sarà la volta di Detroit, quindi il 25 Febbraio della commedia Due sotto il burqa. A Marzo si riprende con il docufilm Eravamo tanto amati, tratto dall’omonimo volume di Domenico Guarino, caporedattore di Controradio Firenze e ospite della serata; quindi l’11 Marzo Nico, 1988, il 18 Marzo La terra dell’abbastanza, mentre la chiusura del 25 Marzo sarà dedicata a Stefano Cucchi e alla proiezione del film Sulla mia pelle, accompagnata da un’intervista alla sorella Ilaria.

“Il nostro cineforum è un’esperienza che il circolo rinnova ogni anno con l’entusiasmo di sempre e la consapevolezza che la cittadinanza apprezzerebbe una sala funzionante a pieno regime a Battipaglia. Da più parti ci chiedono come mai optiamo solo per l’ingresso su abbonamento, ma la risposta è semplice: proviamo a offrire un evento che sia di aggregazione e di confronto e che, auspichiamo sia anche veicolo dei progressi collettivi. Per il 2019 LunedìCinema inaugura anche il tesseramento del nostro circolo: abbiamo in cantiere tante iniziative, confidiamo nella partecipazione attiva di quanti desiderino mettersi in gioco in maniera costruttiva”, aggiunge Valentina Del Pizzo, presidente di Arci Aut Aut.

È possibile acquistare gli abbonamenti al costo di 20,00€ a Battipaglia presso Libreria Mondadori, via Mazzini 31, Edicola Forlano, Piazza Aldo Moro, Al Chiosco via De Sio n.1 e a Salerno presso il Centro Informagiovani Arci, in via Portacatena. Abbonamento + tessera Arci 2019: 25,00€. Informazioni al 3207531220 oppure www.associazioneautaut@libero.it.

È possibile acquistare l’abbonamento anche presso il botteghino del cinema Bertoni di Battipaglia ogni lunedì a partire dalle 19.30