Marco Mengoni al Pala Sele di Eboli il 24 novembre, via alla prevendita.

Muhammad Ali, il singolo estratto da ATLANTICO, l’ultimo album di inediti di Marco Mengoni, il cui videoclip ha raggiunto quasi 11 milioni di views, è certificato disco di platino. La notizia arriva contemporaneamente all’annuncio di una nuova data, che si aggiunge al calendario già fittissimo di ATLANTICO TOUR, lo straordinario viaggio live nei palazzetti di tutta Italia e in Europa, partito la primavera scorsa da Berlino. Il tour non accenna a fermarsi, registrando ad oggi ben 250 mila biglietti venduti e numerosi sold out: il recordman arriverà anche al Palasele di Eboli il 24 novembre.

Il tour ritornerà nei palazzetti il 6 novembre, dopo la parentesi estiva di FUORI ATLANTICO TOUR, l’esperienza unica e immersiva a emissioni zero alla scoperta delle bellezze del nostro Paese, che grazie al lavoro svolto con Green Nation e AzzeroCO 2 permetterà un progetto di produzione di energia da biomassa per teleriscaldamento in Valtellina (SO), testimoniando ancora una volta l’attenzione di Marco per l’ambiente, la cultura e la bellezza, temi che hanno accompagnato tutto il progetto fin dal principio. Già ambasciatore italiano della campagna di sensibilizzazione di National Geographic Planet or Plastic?, Marco è anche l’ideatore della challenge #estatesenzaplastica, un’iniziativa per incentivare e diffondere comportamenti virtuosi, legata a piccoli gesti che possono fare la differenza nel quotidiano, i cui risultati sono visibili su www.estatesenzaplastica.it grazie a un contatore che si aggiorna in tempo reale: finora sono stati raccolti oltre 30 mila pezzi di plastica.

I biglietti per la nuova data del tour sono in vendita dalle ore 10.00 di mercoledì 4 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Radio Italia è radio ufficiale di ATLANTICO TOUR.

Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.