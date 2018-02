Maltempo, allerta meteo prorogata di 24 ore.

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’avviso di avverse condizioni meteo attualmente in vigore sull’intero territorio.

La criticità idrogeologica resta colore Giallo valevole fino alle 16 di domani pomeriggio su tutta la Campania.

Permangono piogge e temporali anche di forte intensità. Si prevedono anche venti moderati con raffiche nei temporali.

Da domenica sera, inoltre, previsto un sensibile abbassamento delle temperature a causa delle correnti siberiane in arrivo dal Nord est.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con le pianificazioni comunali in materia di protezione civile. (ANSA).