M.A.R.I.C. e Pellezzano per Accumoli: sabato 11 l’evento di musica e teatro per la Casa della Cultura

Si terrà sabato 11 maggio alle 19.30, presso il Centro polifunzionale per i giovani in Via Eroi di Nassiriya, il concerto del giovane cantautore Angelo Alvitti, seguito dallo spettacolo teatrale della Compagnia delle “Mamme e non solo” con la commedia “Ricette d’amore”. La serata, proseguimento di una lunghissima scia di eventi culturali, è organizzata dal M.A.R.I.C., Movimento Artistico per il Recupero delle Identità Culturali, insieme al Comune di Pellezzano.

Finalità dell’evento di sabato, che unirà musica e teatro, quella di raccogliere fondi per la realizzazione del progetto della Casa della Cultura ad Accumoli, che da un anno e mezzo vede intensamente impegnati gli Artisti del M.A.R.I.C. ed è ormai giunto al compimento.