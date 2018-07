Ludopatia, U.Di.Con, prelievo contante dai tabaccai favore al gioco d’azzardo.

Continua l’impegno di U. Di. Con. – Unione per la Difesa del Consumatore nella lotta alla ludopatia. Nell’ambito del progetto Prevenzione On The Road – lotta alle dipendenze, l’Associazione ha deciso di lanciare un hashtag “#VincoSeSmetto” per veicolare il messaggio di questa conferenza stampa.

In programma iniziative nazionali a sostegno delle attività di prevenzione per evitare fenomeni coma la dipendenza dal gioco: dare la possibilità di prelevare nei tabaccai è, secondo l’Associazione, una mossa scellerata che serve solo a favorire il gioco d’azzardo.

La conferenza stampa si terrà venerdì, 27 luglio, alle ore 11.00, presso lo Sportello Provinciale U. Di.Con. Salerno, sito in via Michele Conforti n. 4. Saranno presenti: Denis Nesci – Presidente nazionale U.Di.Con. e Romano Ciccone – Responsabile Provinciale dell’Associazione.



U.Di.Con. – Unione per la Difesa dei Consumatori