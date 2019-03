Love Tour 2019, Thegiornalisti in concerto al Pala Sele di Eboli giovedì 28.

Tutto esaurito, da più di un mese, al PalaSele di Eboli per la tappa dei THEGIORNALISTI attesi domani, giovedì 28 marzo, con la tranche primaverile del “LOVE TOUR”, la tournée nei principali palazzetti italiani che ha già totalizzato 12 sold out su 15 tappe, con oltre 250.000 biglietti venduti. Sul palco la band presenterà un vero e proprio inno all’amore, ripercorrendo i suoi più grandi successi per stupire ancora una volta il pubblico. Sarà la prima volta che si esibiranno al PalaSele. Di recente, il gruppo ha anche annunciato “THEGIORNALISTI – CIRCO MASSIMO”, un grande show al Circo Massimo di Roma previsto per sabato 7 settembre 2019. Una nuova conquista per i THEGIORNALISTI che saranno la prima band italiana a esibirsi sul palco dell’antico stadio romano.

La tranche primaverile del tour e la data al Circo Massimo di Roma saranno l’occasione per tornare a rivivere insieme ai fan tutte le canzoni che hanno reso celebre il gruppo, compresi i brani di “LOVE” (21 settembre 2018), il nuovo album certificato disco di platino, che ha debuttato al primo posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia, toccando la vetta già dal suo esordio. “LOVE” è stato anticipato dall’uscita dei singoli “Questa nostra stupida canzone d’amore” (doppio disco di platino), “Felicità puttana” (triplo disco di platino) e “New York” (disco di platino). Su Spotify, la band ha superato i 200 milioni di stream.

LA BAND Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera formano i THEGIORNALISTI a Roma nel 2009. Si autoproducono i primi due dischi, nati e scritti nel salotto di casa. Così, a settembre 2011 esce “Vol.1” e qualche mese più tardi pubblicano “Vecchio”. Il cambio di rotta avviene alla fine del 2013, quando la band firma con Foolica e, l’anno successivo, fa uscire “Fuoricampo”, disco prodotto da Matteo Cantaluppi che riscuote un ottimo successo di critica e pubblico. A novembre 2014 sono impegnati nel “Fuoricampo tour”, che li vede esibire in tutta Italia registrando nuovi numeri importanti. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione: è, infatti, coautore di “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay. Nel 2016 i THEGIORNALISTI pubblicano “Completamente Sold Out”, l’album certificato disco di platino, conquistando grandi consensi e ricevendo diversi premi, tra cui quelli ottenuti ai Rockol Awards, al Coca Cola Onstage Awards e ai Wind Music Awards, oltre al riconoscimento di PMI come migliore rivelazione del 2016. “Senza” – canzone che ha dato il titolo alle due date evento di maggio 2017 al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Milano – ha raggiunto il 1° posto della classifica Viral 50 Italia e il 5° della Viral 50 Global di Spotify. Il singolo “Pamplona” di Fabri Fibra feat. Thegiornalisti ha conquistato l’airplay radiofonico dopo pochissimi giorni e ben 4 dischi di platino. “Riccione” è il singolo che in meno di una settimana raggiunge il milione di views su Youtube ed entra in top 20 dell’airplay radiofonico come più alta nuova entrata della settimana. Il brano conquista anche il quarto disco di platino e diventa a pieno titolo il vero tormentone dell’estate: 1° posto dell’airplay radiofonico, 1° posto nella classifica iTunes, secondo posto nella classifica Top 50 Italia di Spotify, 28 milioni di streaming, oltre 82 milioni di views su Youtube e vince il premio “Rtl 102.5 Power Hits – PMI” come singolo indipendente più suonato dalle radio nell’estate 2017. Mercoledì 21 marzo 2018 è uscito il singolo “Questa nostra stupida canzone d’amore” (doppio disco di platino), brano che, insieme a “Felicità puttana” (triplo disco di platino digitale) e “New York” (disco di platino), ha anticipato “LOVE”, il nuovo album della band pubblicato il 21 settembre 2018 e certificato disco di platino.

INFO UTILI “LOVE TOUR” è organizzato da Vivo Concerti, la tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni. Per il ritiro dei biglietti acquistati online il botteghino sarà aperto dalle ore 17.30. I cancelli saranno aperti per l’ingresso generale del pubblico dalle ore 18.30, lo show avrà inizio alle ore 21. Radio DEEJAY è radio partner del tour. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com, 02 3051502 www.vivoconcerti.com.