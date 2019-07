L’Orchestra Etno-Popolare Regionale diretta da Espedito De Marino debutta a Paestum per Campania by Night giovedì 18.

Giovedi 18 Luglio 2019, presso il Parco Archeologico di Paestum (SA) debutta l’Orchestra scolastica giovanile Etno Popolare Regionale diretta dal M° Espedito DE MARINO.

Due i momenti musicali previsti per accogliere i Turisti e i visitatori: alle 20.00 e alle 22.00.

Promosso dalla Regione Campania e con il supporto di Scabec, Società campana beni culturali, al parco archeologico di Paestum è in corso un ciclo di aperture straordinarie serali che guiderà i visitatori in suggestivi incontri sotto il manto delle stelle sulla traccia dei miti e delle costellazioni.

Ogni settimana si affronta un mito diverso legato al magico sito salernitano. Durante la visita sarà possibile puntare il telescopio sulla volta celeste e con l’astrolabio identificare i personaggi e le creature della mitologia nelle ottantotto costellazioni moderne. La magia sarà moltiplicata da uno spettacolo musicale a cura del Polo dei Licei Musicali della Campania coordinato dal DS del Liceo Statale “Alfano I°” di Salerno Prof.ssa Elisabetta Barone.

I turni di visita sono quattro: il primo turno è in italiano alle 19.30; il secondo in inglese alle 20.30; il terzo ancora in italiano alle 21.30; l’ultimo in italiano alle 22:30.

Il programma delle visite guidate notturne

Gli spettacoli musicali di luglio

11 – 14 luglio 2019 Ensemble di Mandolini e chitarre diretto dal Maestro Michele De Martino

18 – 21 luglio 2019 Ensemble Etno Popolare diretto dal Maestro Espedito De Marino

25 – 28 luglio 2019 Ensemble di Mandolini e chitarre diretto dal Maestro Michele De Martino

Gli spettacoli di agosto

1 – 4 agosto 2019 Ensemble di Musica Antica diretto dal Maestro Guido Pagliano

8 – 11 agosto 2019 Ensemble di Percussioni diretto dal Maestro Paolo Cimmino

16 – 18 agosto 2019 Ensemble Etno Popolare diretto dal Maestro Espedito De Marino

22 – 25 agosto 2019 Ensemble Jazz diretti dal Maestro Giuseppe Esposito

30 agosto – 1 settembre 2019 Ensemble Jazz diretto dal Maestro Sandro Deidda

Gli spettacoli di settembre

5 settembre – 8 settembre 2019 Ensemble di Percussioni diretto dal Maestro Paolo Cimmino

Informazioni su sulle visite guidate a Paestum di Campania by Night

Dove: al parco archeologico di Paestum (Salerno)

Quando: 11-14, 18-21 e 25-28 luglio 2019

Orario: quattro turni con inizio dalle 19,30 alle 22,30

Prezzi:

ingresso gratuito esclusivamente il giovedì, nell’ambito di #iovadoalmuseo

gratuito: per i titolari del biglietto annuale Paestum Mia e per coloro che hanno adottato un blocco, nonché per i minori di 18 anni.

5 euro: il venerdì, sabato e domenica; 2 euro: per i visitatori tra i 18 e i 25 anni

i biglietti si possono acquistare sia alla biglietteria del Museo sia presso quella dell’area archeologica dalle 19,00 alle 22,50