Lite tra romeni finisce a coltellate, panico sul treno regionale.

Uno straniero finisce in ospedale, dopo una lite degenerata sul treno regionale Napoli-Sapri. L’episodio – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle ore 18, in prossimità della stazione ferroviaria di Montecorvino Rovella-Bellizzi.

Protagonisti della lite quattro stranieri.

Un romeno è stato colpito con un coltello al termine di un furibondo litigio ed è stato soccorso alla stazione di Montecorivino Rovella dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Battipaglia dove gli sono state medicate le ferite ed è stato ricoverato.