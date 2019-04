Lions Day 2019, domenica 7 al Parco del Mercatello.

È in programma DOMENICA 7 APRILE, dalle ore 10,00 alle ore 14.30 al PARCO DEL MERCATELLO a Salerno, il “LIONS DAY 2019”, la giornata celebrativa del Lions Clubs International ,l’organizzazione presente nel mondo con oltre 46mila club e un milione e mezzo di soci che la rendono la prima struttura di club di servizio.

La manifestazione è organizzata dai Club della IV Circoscrizione delle Zone 13,14,15 e 16 che abbracciano l’intero territorio di Salerno e provincia, dalla Città Capoluogo all’Agro Sarnese Nocerino, dalla Piana del Sele al Cilento e fino al Vallo di Diano.*

Presenzia il Governatore del Distretto 108Ya Paolo Gattola, madrina della manifestazione la conduttrice RAI Vira Carbone.

L’evento prevede una serie di manifestazioni e attività finalizzate a rendere un servizio alla comunità quanto più ampio possibile:

visite sanitarie con screening gratuiti : cardiologici, diabetologici ,oculistici, audiometrici, ecografici, dimostrazioni di primo soccorso e dell' uso del defibrillatore;

consulenze gratuite di specialisti di scienze dell'alimentazione , di psicologi ed assistenti sociali che si occupano di affido e violenze, dimostrazioni sportive e laboratori creativ i con libera partecipazione dei presenti.

La giornata è, inoltre, occasione per presentare i progetti Lions di interesse internazionale SALUTE, COMUNITA’, AMBIENTE, GIOVANI, SCUOLA, ed i services per cui si impegnano i Lions Clubs nel mondo, tra i più significativi il “Poster per la Pace”, “Il servizio Cani Guida Lions” ed “IL Barattolo dell’Emergenza”.

Per l’occasione sarà allestito un punto ristoro con piccole degustazioni ed offerto un “Pranzo solidale”.

Queste attività sono realizzate in collaborazione con Il Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Humanitas Soccorso Italia – ONLUS , FMSI (Federazione Medico Sportiva italiana),dr.prof. Vincenzo Pagliara- oculista-, Audio Medical.

* IV CIRCOSCRIZIONE –Presidente Carmela Fulgione.

L.C. Salerno Hippocratica Civitas

L.C. Salerno Arechi

L.C. Salerno Duomo

L.C. Salerno 2000

L.C. Salerno Principessa Sichelgaita

L.C. Minerva

L.C. Giffoni valle del Picentino

L.C .Bellizzi Centenario

L.C. Nocera e Agro

L.C. San Valentino Sarnica Gens

L.C. Eboli-Battipaglia Host

L.C. Paestum

L.C. Castellabate Cilento Antico

L.C. Padula Certosa San Lorenzo

L.C. Sala Consilina Vallo di Diano

L.C. Teggiano Polla-Tanagro