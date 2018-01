L’Inner Wheel Day 2018 del Distretto 210 domenica al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano.

Il Distretto 210 Carf Italia International Inner Wheel sceglie il Museo Archeologico Nazionale degli Etruschi di Frontiera per celebrare l’anniversario di fondazione del primo club

Domenica 14 gennaio, infatti, nella splendida location di via Lucania, dalle ore 11, è in programma l’atteso Inner Day.

L’iniziativa, incentrata sul tema dell’amicizia e dello spirito associativo tra donne, prevede, insieme ai saluti istituzionali del Sindaco Ernesto Sica e dell’Assessora alle Pari Opportunità Lucia Zoccoli, gli interventi del Presidente del Club Inner Wheel Battipaglia, che ha promosso l’evento, Giovanna Saccone, della Governatrice del Distretto 210 Irene Ficociello Calzetta, del Presidente del Consiglio nazionale Isabella Rizza Romano, della Direttrice del Museo Luigina Tomay.

La giornata sarà arricchita da un intermezzo musicale e dalla visita guidata ai reperti.

“Siamo orgogliosi che la bellezza del nostro patrimonio e del nostro Museo Archeologico Nazionale abbia incantato anche una delle più grandi organizzazioni femminili al mondo e siamo davvero felici di ospitarne la giornata celebrativa confrontandoci sull’importanza di rafforzare la rete per l’affermazione dei diritti delle donne” dichiarano il Primo Cittadino Ernesto Sica e l’Assessora Lucia Zoccoli.