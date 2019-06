Life for life, la casa del terzo tempo della vita, inaugurazione giovedì 20 a Sicignano degli Alburni.

Sarà inaugurato dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, Life for Life – Palazzo Belvedere, a Sicignano degli Alburni, la casa del terzo tempo della vita per gli anziani. Giovedì prossimo, 20 giugno (ore 17,30), il taglio del nastro di questa struttura immersa in un bosco di castagneti, uno dei luoghi più incantevoli degli Alburni. Cinque cooperative del Consorzio La Rada di Salerno, Prometeo 82, Athena, Delfino, Città della Luna, Senso alato, insieme hanno realizzato questa “casa”, una Senior house polivalente, che racchiude servizi essenziali quali un centro sociale polivalente, l’Alzheimer cafè, la casa albergo ed una comunità tutelare per persone non autosufficienti.

Il palazzo

La struttura è stata concessa in comodato d’uso gratuito per 20 anni dal Comune di Sicignano degli Alburni nel 2013. Le cinque cooperative, insieme in un’Ati, rispondendo ad una manifestazione di interesse del Comune, che puntava a realizzare un progetto di sviluppo per questo palazzo, presentarono istanza per partecipare ad una misura del Fers 2007-2013 della Regione Campania, la 6.3, “Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo dell’offerta di strutture per la dignità e la cittadinanza sociale”. Era l’occasione storica per questa piccola comunità di rigenerare un bene pubblico in disuso da tempo, difficile da ricollocare per le sue dimensioni, circa 3000 metri quadrati divisi su tre piani ed un piano terra.

La struttura era nata per accogliere gli sfollati di Salerno dopo l’alluvione del ’56, cosa che non accadde mai. Nel tempo è stata utilizzata per usi diversi. Questo era il luogo dei campi scuola dei salesiani di Salerno, questo il luogo per ospitare le scuole alcuni anni, qui sono stati sempre accolti gli scout, questo il luogo di ritrovo estivo della comunità locale. Un uso poliedrico e flessibile che il nuovo progetto non metterà da parte, per creare sinergia ed integrazione all’interno del territorio in cui è inserito. Struttura, territorio, persone, storia, passato rappresentano per Life for life un unicum.

“La struttura è una casa per gli ospiti che l’abiteranno, ma sarà anche una casa per la comunità locale che con essi potranno interagire – spiega la Presidente del Consorzio La Rada, Elena Palma Silvestri –Risponderemo a quei bisogni di vita che la terza età richiede perché questo è il luogo in cui la qualità della vita dell’anziano potrà elevarsi attraverso specifici servizi e integrati con il territorio. Non a caso il simbolo della Senion house è l’infinito”. Una vita che, dunque, potrà trovare pienamente quel suo terzo. Ed è proprio la qualità del vivere il vero punto di forza di Life for life.

Il progetto

Nel maggio del 2014 l’intervento fu finanziato dalla Regione con il 50% dell’investimento proposto, così come il bando prevedeva. Le coop del Consorzio hanno quindi investito di proprio in questo progetto, credendo fortemente negli obiettivi, in un modello di convivenza che coniuga ospitalità, assistenza socio sanitaria e promozione della socialità.

Palazzo Belvedere si presenta come un elisir di lunga vita per gli anziani, ma anche come un’autentica speranza di futuro per Sicignano degli Alburni. Life for life, infatti, sarà anche lavoro, occupazione, economia, sviluppo nell’economia del sociale.

Il programma

Giovedì 20 giugno inaugurazione alle 17,30 con il taglio del nastro e la benedizione del vescovo di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca. Poi i saluti istituzionali della Presidente del Consorzio La Rada, Elena Palma Silvestri, del sindaco di Sicignano, Ernesto Millerosa, del Presidente del Gruppo Cooperativo CGM, Pino Bruno, del Presidente Confcooperative Federsolidarietà, Stefano Granata.

L’inaugurazione sarà festa e solidarietà, ma anche arte con un vernissage “Whole art” curato dalla galleria Proposte Lab (direzione artistica di Antonio Perotti) e musica, con il concerto dell’Ensamble Artemus diretta dal maestro Alfonso Todisco.