Licenziamenti a La Città, solidarietà da Casciello (FI).

“Esprimo la piena solidarietà e vicinanza agli amici e giornalisti, poligrafici e dipendenti tutti del quotidiano ‘La Città’ di Salerno. Faccio appello alla Società Editrice del quotidiano perché riveda la decisione di procedere a quattro licenziamenti” afferma il parlamentare di Forza Italia On. Gigi Casciello.

“Il quotidiano ‘La Città’, pur in un momento di forte crisi del settore editoriale, ha confermato un trend positivo nelle vendite in edicola e nella raccolta pubblicitaria, i lavoratori hanno dato la propria totale disponibilità ai sacrifici richiesti dai vertici aziendali anche in termini di revisione dei salari e, mi auguro, che tanto possa essere di aiuto perché si trovi una soluzione ad una vertenza che altrimenti rischia di avere un esito drammatico dal punto di vista occupazionale”.

Il parlamentare di Forza Italia continua: “La vicenda de ‘La Città’, tra l’altro, conferma quanto sia indispensabile una nuova legge per il sostegno all’editoria, ancora di più dopo la soppressione dei fondi per l’editoria ed il progressivo taglio dei fondi per il pluralismo destinati ai quotidiani: una scelta scellerata di questo Governo che si è piegato alle logiche vendicative dei cinque stelle nei confronti dei giornalisti”.

“Nelle prossime ore – conclude l’On. Casciello – chiederò al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, sempre attento all’emergenze e alle vertenze occupazioni in provincia di Salerno, di convocare un tavolo con le rappresentanze sindacali ed i vertici aziendali”.