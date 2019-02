Licenziamenti a La Città, 2 sono membri del cdr. Il Sindacato Giornalisti: faremo ricorso.

“Sono state consegnate le lettere di licenziamento ai quattro giornalisti de la Città di Salerno. Due di questi sono componenti del Cdr. La Federazione nazionale della stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania hanno immediatamente attivato le procedure per denunciare l’azienda per comportamento antisindacale. La decisione dell’azienda è di una gravità inaudita perché viene meno agli impegni assunti anche alla presenza delle istituzioni e apre la strada a un inevitabile ridimensionamento del giornale con inevitabili riflessi negativi sulla qualità dell’informazione e sulla tenuta dell’occupazione. Il sindacato continuerà a sostenere i colleghi e a contrastare in ogni sede le scelte scellerate dell’azienda”.

È quanto affermano in una nota il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, è il segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania, Claudio Silvestri.