Leo Aniceto Jazz Quartet mercoledì 31 a Baronissi.

Il 31 Luglio, alle ore 21,00, si terrà all’Anfiteatro Pino Daniele a Baronissi il Concerto “JAZZ NELL’ANIMA” del “Leo Aniceto Jazz Quartet”.

Questo quartetto ritorna al suo pubblico dopo circa vent’anni su richiesta di molti appassionati.

Il loro famoso cd “ L’Eco del Silenzio” ebbe molti apprezzamenti dalla critica anche estera, uno dei dischi più belli usciti in Italia negli anni ’90. Oggi il “Leo Aniceto Jazz Quartet” ritorna sulle scene .

Alla formazione originaria manca Dario Deidda grande bassista di fama internazionale assente perché in tournée con un altro gruppo.

Gli altri componenti sono Alfonso Deidda, sax alto giudicato tra i primi sassofonisti italiani, Amedeo Ariano batterista eclettico molto presente sulla scena jazzistica e non, Domenico Andria bassista moderno e dalla grande ritmica.

Leo Aniceto,pianista e compositore partecipe fin da subito a quel movimento che ha celebrato Salerno in tutta Italia come isola felice del jazz contemporaneo, si avvarrà di questi grandi musicisti per allietare il pubblico con brani di quella incisione e molti altri inediti .

Nella storia di questo musicista ricordiamo interventi nel gruppo del grande clarinettista americano Tony Scott e jam sessions con altri musicisti molto celebrati tra i quali il compianto Massimo Urbani, Flavio Boltro,Umberto Fiorentino e i salernitani Sandro Deidda, Aldo Vigorito, Jerry Popolo e tanti altri ancora. Sarà sicuramente un concerto gradito da non perdere.

Gilda Ricci