L’emergenza sanitaria Coronavirus non ferma le pagine di “Diversamente Liberi”.

È on line il n. 46/2020 del mensile “Diversamente Liberi” disponibile, gratuitamente, sull’edicola digitale del sito www.migiranoleruote.it dell’Associazione di Promozione Sociale “Mi girano le ruote” che edita la rivista presso l’Icatt di Eboli. Un numero speciale quello di questo mese dal momento che il periodico è pubblicato, al momento, solo in versione digitale non essendo consentita la stampa e la distribuzione cartacea a causa dell’emergenza sanitaria che ha impedito ai redattori interni ed esterni di riunirsi puntualmente, come di consueto, ogni sabato pomeriggio nell’aula sede del giornale. Malgrado ciò le attività della redazione non sono state interessate da battute d’arresto, sono continuate ugualmente, a distanza, grazie alla disponibilità e alla fattiva e sinergica collaborazione fra l’associazione, la direttrice della struttura dott.ssa Concetta Felaco e la Comandante della Polizia Penitenziaria dott.ssa Carolina Arancio, le quali hanno consentito che tutte le notizie veicolate all’interno dell’istituto, tutti gli articoli scritti dai ragazzi, potessero raggiungere i redattori esterni e il direttore responsabile del magazine sociale, Vitina Maioriello sfruttando le risorse tecnologiche a disposizione. Un collegamento prezioso, un filo diretto con il carcere ma, le circostanze inaspettate e difficili di queste settimane, non hanno scalfito l’impegno costante degli ospiti della struttura impegnati senza sosta in redazione e desiderosi di mantenere un rapporto, seppur indiretto, con i propri lettori, aiutarli a trascorre il tempo in famiglia con notizie e riflessioni del tutto inedite su temi di attualità e non solo. È possibile leggere on line la rivista cliccando sul link https://view.publitas.com/mi-girano-le-ruote-aps/diversamnente-liberi-n.46/page/1 . Il magazine è scaricabile gratuitamente in versione pdf dal sito www.migiranoleruote.it oppure consultando la pagina Facebook mi girano le ruote aps e la pagina Instagram https://www.instagram.com/migiranoleruoteaps/

Daniela Anzalone