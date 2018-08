Le Corti dell’Arte a Cava, gran finale con l’omaggio a Rossini.

Gran finale in omaggio a Gioachino Rossini, di cui quest’anno ricorre il 150° anniversario della morte, per il 31° festival “Le Corti dell’Arte” a Cava de’ Tirreni. Venerdì 31 agosto (ore 21) la corte del Teatro comunale, al Complesso di san Giovanni, farà da cornice alla serata “Rossiniana” che impegnerà i cantanti del Laboratorio lirico del maestro Enzo Di Matteo nell’interpretazione di scene tratte da celebri opere del genio musicale di Pesaro. Accompagnati dal pianista Luigi Maresca, si esibiranno, in arie, duetti e terzetti, i soprani Angelica Disanto, Anna Facciolo, Erika Liuzzi, Fabrizia Spada, il baritono Paolo Visentin, e il basso Vito Difonso. Posto unico: 10 euro; ridotto under 21: 7 euro.

Gioachino Rossini sarà omaggiato anche attraverso una sua grande passione, la cucina. Allo spettacolo seguirà, infatti, una cena “Rossiniana” (25 euro, bevande incluse) alla Taverna Scacciaventi, con menù basato su ricette del grande compositore, eccellente gourmet (info e prenotazioni: 089.443173).

Organizzato dall’Accademia musicale “Jacopo Napoli” e diretto da Giuliano Cavaliere, il festival si è avvalso della conduzione di Eufemia Filoselli, del contributo del Comune di Cava de’ Tirreni e del patrocinio della Regione Campania. Artisti di rilievo si sono avvicendati nei diversi appuntamenti, quasi tutti ospitati al Complesso monumentale di san Giovanni, tornato al suo antico splendore lo scorso anno, dopo importanti lavori di restauro e riqualificazione. Acclamati ospiti del festival, il pianista Alexander Romanovsky, il duo formato da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, il “Flamenco Tango Neapolis”, il violinista Vadim Brodski con il pianista Sergio De Simone, il clarinettista Gabriele Mirabassi in trio con Nando Di Modugno e Pierluigi Balducci.

Applauditi protagonisti della manifestazione sono stati anche giovani musicisti di talento – in scena per i “concerti aperitivo” a Palazzo di Città e per la rassegna “Corsi in Corti” – selezionati tra i tantissimi arrivati a Cava da diverse nazioni (tra cui Giappone, Cina, Canada) per seguire i Corsi di perfezionamento dell’Accademia “Jacopo Napoli”, tenuti da autorevoli docenti e concertisti.

Per informazioni: info@jacoponapoli.it

www.jacoponapoli.it facebook.com/AccademiaMusicaleJacopoNapoli