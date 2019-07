Le allieve de Il Balletto esaminate da Josè Perez.

Josè Perez ha fatto tappa a Salerno per prendere parte agli esami di fine anno della scuola di danza “Il Balletto”, diretta da Federica Ferri. Sorridente e disponibile, ha fornito, con grande professionalità, preziosi consigli alle giovani allieve della scuola salernitana e le ha invitate a continuare a coltivare l’amore e la passione per danza, sempre con impegno e spirito di sacrificio. «Ho trovato le allieve molto preparate – ha dichiarato Josè Perez al termine delle sessioni d’esame –; ho suggerito loro di continuare a frequentare con costanza, perché è solo così che si possono garantire continui progressi».

Nato a Cuba, Perez è cresciuto nella Scuola Nazionale del Balletto, creatura di Alicia Alonso, una delle più importanti del mondo; vincitore di numerosi premi, ha iniziato la sua carriera di primo ballerino in Germania, nel 1998. Invitato in qualità di étoile al Maggio Musicale Fiorentino, è entrato, nel 2003, allo Scottish Ballet. Poi, l’avventura televisiva di “Amici di Maria De Filippi”, che gli ha dato un’enorme e meritata popolarità. «La mia missione in quel programma tv – ha continuato Perez – era quella di rendere la danza classica, accessibile a tutti; oggi questa disciplina, sempre in riferimento al piccolo schermo, continua ad evolversi, anche in relazione al contesto sociale che è cambiato rispetto alle prime edizioni di Amici».

Infine, ha concluso: «Il consiglio più utile che posso dare alle nuove leve? E’ solo uno: “Non smettete mai di studiare!?!».