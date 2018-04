Laura Pausini al Palasele di Eboli, già sold out la data del 25 settembre.

Boom di vendite per FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018 che a un mese dall’annuncio registra diversi sold out e si arricchisce di nuovi concerti: andata esaurita la data di Eboli del 25 settembre, si raddoppia a grande richiesta. La nuova avventura live di Laura Pausini vede aggiungersi al calendario un nuovo appuntamento al PalaSele il 26 settembre. I biglietti per la nuova date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili in presale per il fanclub ufficiale fino alle ore 15.00 di oggi, online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) dalle ore 16.00 e nei punti vendita autorizzati da martedì 24 aprile. Per informazioni sulla tappa: 089 4688156, www.anni60produzioni.com.

Con la release mondiale di FATTI SENTIRE Laura Pausini si è riconfermata ancora una volta regina delle classifiche: l’album, pubblicato anche nella versione spagnola lo scorso 16 marzo per Warner Music e certificato DISCO DI PLATINO a meno di un mese dall’uscita, è ancora al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, vinili, download e streaming e ha scalato anche il vertice della classifica dei vinili più venduti.

La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al CIRCO MASSIMO, che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall’estate. Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani a cui si aggiungono, vista la grande richiesta, nuovi appuntamenti al calendario e a seguire nel resto dei paesi europei.

Info su www.fepgroup.it. Alitalia è official carrier del World Tour. Media partner è RTL 102.5.