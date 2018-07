Lasciato nel bagagliaio dell’auto, cane salvato dai Carabinieri.

Le condizioni del meticcio, che manifestava già segni di evidente sofferenza, hanno portato le volontarie a chiamare immediatamente i soccorsi, non potendo attendere ulteriormente il ritorno del proprietario dell’auto. Delle diverse forze dell’ordine allertate, a giungere sul posto è stata una pattuglia dei Carabinieri che, constatata la gravità della situazione, ha provveduto a spaccare il vetro per liberare l’animale.

Il cane è stato così rifocillato e portato da un veterinario per un controllo. La sua temperatura corporea raggiungeva i 41 gradi, indice del fatto che fosse realmente in pericolo di vita. Per il detentore del meticcio è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di maltrattamento di animali. Si ricorda che in un’automobile la temperatura interna cresce in maniera esponenziale rispetto a quella esterna e che, mentre gli esseri umani, in condizioni di caldo estremo, iniziano a sudare, gli animali, cani compresi, non provvisti di ghiandole sudoripare, vanno velocemente incontro ad un colpo di calore e addirittura alla morte.

Una vicenda che è stata segnalata al mondo del volontariato da cittadini che hanno deciso di non voltarsi dall’altra parte, ma il cui merito del lieto fine va soprattutto al Nucleo operativo e radiomobile del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri di Salerno, agli ordini del maggiore Paolo Rubbo e del tenente Bartolo Taglietti.