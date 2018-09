Mercoledì 12 settembre, nel Salone del Gonfalone del Palazzo di Città, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca hanno presentato un importante programma di progetti ed opere per Salerno.

In allegato l’elenco completo delle progettazioni e lavori in corso e delle gare di prossima pubblicazione e in corso di aggiudica