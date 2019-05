La meglio gioventù, concerto alla Chiesa di Santa Maria a Gradillo a Ravello sabato 18.

Per l’ottavo appuntamento con “La meglio gioventù”, cartellone di concerti organizzati dalla Fondazione Ravello, che sta portando nella Città della Musica i giovani talenti dei conservatori, in pedana un sestetto di fiati e pianoforte formato da F. Colace all’oboe, M. Masi al flauto, G. Viviani al clarinetto, G. Cutolo al corno, G. La Pegna al fagotto e F. Di Vaio al pianoforte, allievi del Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli.

Il concerto in programma sabato 18 maggio (ore 19) si terrà in una delle chiese più affascinanti di Ravello, Santa Maria a Gradillo, edificata nell’XI secolo e restaurata negli anni sessanta del 900 ripristinando lo stile architettonico originale dopo essere stata, come tante altri luoghi sacri, coperta da elementi barocchi.

In programma musiche di Shumann, Strauss, Fauré, Gershwin, Grovlez, Thuille.

www.ravellofestival.com. Per info 089 858422.

Sabato 18 maggio

La meglio gioventù

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Concerto per fiati e pianoforte

Colace, oboe Masi, flauto Viviani, clarinetto Cutolo, corno La Pegna, fagotto Di Vaio, pianoforte

Musiche di Shumann, Strauss, Fauré, Gershwin, Grovlez, Thuille

Ingresso libero

Programma

Robert Schumann (1810 – 1856)

Romanza op. 94

Richard Strauss (1864 – 1949)

Serenata per fiati op.7

Andante



Gabriel Fauré (1845 – 1924)

Fantaisie op.79

Gabriel Grovlez (1879 – 1944)

Sicilienne et Allegro Giocoso

George Gershwin (1898 – 1937)

Promenade: Walking the dog

Ludwig Thuille (1861 – 1907)

Sestetto per pianoforte e fiati op.6