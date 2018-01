La Città, Antonio Manzo nuovo direttore.

Apprezzamento è stato espresso dalla sindaca di Battipaglia Cecilia Francese per il nuovo incarico di direttore del quotidiano La Città conferito al giornalista Antonio Manzo.

La prima cittadina ha inteso rivolgere gli auguri di buon lavoro al neo direttore con una nota ufficiale.

«Sono estremamente contenta che Antonio Manzo abbia deciso di accettare l’offerta di guidare il quotidiano salernitano – dice la sindaca Cecilia Francese -. Si tratta di una delle migliori menti prodotte nella nostra Piana del Sele, ed il fatto che abbia deciso di cimentarsi in questa nuova avventura editoriale, oltre di riempire d’orgoglio la nostra terra, è garanzia di grande professionalità. Sentimenti di amicizia e di stima mi legano a lui dai tempi del liceo classico e sono certa che non farà mancare la propria impronta giornalistica al giornale salernitano. Ad Antonio Manzo va il mio in bocca al lupo».