La Centrale del latte presenta Zero, il nuovo delattosato più leggero.

Da oggi è disponibile nei punti vendita abituali l’ultimo arrivato in casa Centrale, il latte fresco SENZA LATTOSIO Zero. Il prodotto, che va ad arricchire la linea senza lattosio “latte allegro” per andare sempre più incontro alle esigenze alimentari contemporanee, è un latte fresco totalmente scremato con meno di 0,1g di lattosio per 100 ml di prodotto, con ZERO grassi, meno calorie, e a km 0 perché proveniente solo dalla provincia di Salerno.

Il nuovo latte ha un’alta digeribilità, perché il lattosio è quasi totalmente scisso nei due zuccheri semplici che lo compongono, glucosio e galattosio, più facilmente digeribili e assorbibili.

Il latte Zero è particolarmente consigliato a quell’ampia fascia di consumatori che hanno difficoltà a digerire il latte a causa dell’intolleranza al suo zucchero naturale, il lattosio appunto con un occhio anche al contenuto di zuccheri. Ma è indicato per tutta la famiglia, in quanto è buono, genuino e mantiene inalterate le sue fondamentali caratteristiche di gusto e qualità.

Corri a provarlo!

Per informazioni:

www.centralelatte.sa.it