La bibliofila salernitana Rosa Parlavecchia sarà ricevuta da Papa Francesco.

Salernitana, classe 1984, Dottore di Ricerca Internazionale in Studi Umanistici, Rosa Parlavecchia sarà ricevuta domani 8 maggio in Udienza Generale a San Pietro da Sua Santità Papa Francesco.

La giovane studiosa, perfezionatasi presso l’Universidad de Salamanca e presso la Scuola

Vaticana, ha recentemente firmato la catalogazione completa del Fondo librario appartenente a Papa Alessandro VII, nato Fabio Chigi (1599-1667), condotta attraverso un’analisi diretta degli esemplari originali donati dai membri della famiglia Chigi alla Biblioteca Alessandrina di Roma e attraverso una scrupolosa indagine delle note autografe presenti nei frontespizi di quasi 400 volumi.

L’opera è risultata vincitrice del Premio nazionale Bibliographica bandito dalla Biblioteca di

Sardegna.

In occasione dell’incontro di domani, Rosa Parlavecchia donerà a Sua Santità un volume in

esemplare unico della catalogazione analitica del Fondo in un’edizione di pregio di oltre 700

pagine finemente rilegata e cartonata con manualità artigiana.