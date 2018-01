La Befana si ferma da Dolce & Caffè.

Sabato prossimo, 6 gennaio, cade l’Epifania, festività religiosa che celebra la visita dei Re Magi (magi perchè sapienti astronomi) Gaspare, Melchiorre e Baldassarre che, seguendo la Stella Cometa, mossero da Oriente (probabilmente la Persia) per andare a rendere omaggio al “Re dei Giudei”, portandogli in dono oro, incenso e mirra (un’erba medicinale con cui si realizzavano unguenti curativi, di qui l’unzione, in greco Cristo significa unto).

Dalla storpiatura lessicale di Epifania deriva il nome Befana, che invece è una tipicità italiana, probabilmente centro-meridionale, e che è probabilmente il residuo di qualche festa pagana, oppure di ricorrenze come Santa Lucia, che ancora porta doni ai bambini scandinavi.

La Befana poi è solita portare i suoi doni in sacchi slabbrati che arrivano ad assumere la forma di una calza, di qui l’origine.

L’Epifania, come dice il proverbio, tutte le feste porta via, quindi per i bambini ed i ragazzi si riaprono le porte delle scuole.

Per addolcire il ritorno in classe quale miglior modo di una calza fatta su misura sui gusti dei bambini?

