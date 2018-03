L’8 marzo del Club Mai Sola Salernitana.

Bellissima serata quella trascorsa mercoledì 7 presso il Club Mai Sola SALERNITANA. Il Consiglio Direttivo del Club in vista della Festa della Donna ha voluto affrontare una tematica scottante, la violenza sulle donne. Grazie all’intervento del dott. Fabio Martino, psicologo e presidente dell’Associazione “A Voce Alta Salerno”, l’incontro ha suscitato vivo interesse in tutti i presenti, donne, socie e non socie del club, di età diversa ma anche uomini, che hanno preso parte all’incontro.

Partendo da un’attenta analisi che percorre tutte le fasi della crescita di un persona si è giunti a spiegare il motivo dei tanti omicidi o violenze perpetuate sulle donne e che quotidianamente riempiono le pagine dei giornali. La partecipazione attiva di tutti i presenti ha reso la serata molto piacevole e coinvolgente. Gradito ospite della serata, oltre al dott. Martino, è stata la Super-tifosa Celeste Bucciarelli, omaggiata insieme a tutte le donne presenti di un fascio di fiori e mimose, che ha partecipato con entusiasmo all’incontro. Enorme soddisfazione, a fine serata, è stata espressa da tutti i presenti e dal Presidente del Club Mai Sola SALERNITANA, Antonio Carmando, segno che questo ciclo di incontri, I Pomeriggi di MAI SOLA, in cui si affrontano diverse tematiche di attualità in un luogo insolito come un club di tifosi può rappresentare uno strumento vincente per la crescita sociale dei propri soci e degli abitanti del quartiere Fratte. Tutto il Consiglio Direttivo è già al lavoro per il quinto appuntamento!!