Ischia: come arrivare, dove soggiornare e cosa vedere

Chi non ha mai sognato di trascorrere dei giorni di relax presso Ischia, una delle isole più belle d’Italia e del Mondo? Per fortuna arrivare a Ischia è abbastanza semplice grazie alla vicinanza con la terraferma. La città di Napoli dista, infatti, 33 km e Pozzuoli, il porto di imbarco più vicino, è a soli 20 Km. Si può raggiungere l’isola in traghetto oppure in aliscafo da porti Napoli, Pozzuoli e Procida. Da Napoli i mezzi partono dal Molo Beverello e Mergellina, solo aliscafi, mentre, da Calata Porta di Massa, solo traghetti. Sempre più utenti scelgono le prenotazioni traghetti e aliscafi per Ischia per godere delle bellezze dell’isola.

Per quanto riguarda l’area dell’isola dove soggiornare, bisogna dire che la scelta è fondamentalmente tra i due principali comuni dell’isola: Ischia Porto/Ponte o Forio, Il primo è il luogo ideale per chi cerca anche un po’ di movida serale, mentre il secondo è la location perfetta per gli amanti del bel mare. Vi è poi anche una terza zona, più isolata e tranquilla, Sant’Angelo.

Forio è uno dei due comuni più vivaci, anche di sera, ma al contempo è anche romantica ed è la zona migliore dove alloggiare a Ischia se siete venuti per godervi il mare. La spiaggia più bella è sicuramente quella di Citara, con i suoi tramonti magici e i magnifici Giardini Termali Poseidon. Il mare in questa parte dell’Isola è particolarmente pulito, infatti si trova di fronte alla Sardegna, l’accesso alle spiagge è libero, ed è ideale se si viaggia con la famiglia e i bambini.

Uno dei luoghi più belli da vedere è poi il Castello Aragonese, costruito nel 474 a.C. dai Greci, trasformato nel corso dei secoli nella caratteristica fortezza visibile ancora oggi e collegato al resto dell’isola dal caratteristico ponte.

Un altro luogo di particolare interesse è il Torrione di Forio, punto strategico dal quale venivano fatti gli avvistamenti; dal torrione infatti partiva l’avvertimento di pericolo in caso di invasione, per questo per gli ischitani è sempre stato simbolo di protezione.

Accanto al Torrione c’è la caratteristica Chiesa del Soccorso di Forio, dal tipico colore bianco delle costruzioni mediterranee. A picco sul mare, la chiesa raccoglie innumerevoli ex voto dei marinai ischitani.

Ad Ischia, inoltre, è possibile usufruire di una pausa rilassante in una vasca termale naturale direttamente in mare. La Baia di Sorgeto a Ischia vi offre la possibilità di fare un bagno in una sorgente di acqua termale calda che si incrocia con quella marina. Nonostante i 234 gradini da fare per raggiungerla, la bellezza della baia è sempre molto frequentata dai turisti, Un’altra tappa obbligata è rappresentata senz’altro dalla spiaggia di Chiaia a Forio, la più grande e la più comoda dell’isola; se invece cercate sabbia fine e dorata non potete non visitare la Baia di San Montano a Ischia dove troverete acqua limpidissima verde smeraldo e sabbia dorata. A Ischia non mancano certamente i musei! Il museo di Pithecusa situato all’interno di Villa Arbusto è sicuramente quello più importante perchè all’interno ha la famosa coppa di Nestore il più antico frammento poetico in lingua greca. Consulta la guida dei musei per non perdere nulla.