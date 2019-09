Intensive Day, tutto esaurito per il workshop di danza jazz-funk domenica 6 ottobre al Centro Sociale.

È SOLD OUT l’attesissima prima del one day di danza “INTENSIVE day” con ALESSIA LANDI, ballerina TV e insegnante della prestigiosa Accademia M.A.S Music Arts & Shows di Milano.

Alessia Landi animerà il Centro Sociale di Salerno domenica 6 ottobre, con la master class di Jazz Funk, una danza che dà la possibilità di rilasciare “felicità” e ballare in maniera travolgente!

Il Jazz Funk è per le ragazze che vogliono imparare a ballare “come nelle clip”, per ottenere il massimo della loro “plasticità”, così come per i ragazzi che non hanno paura di sperimentare e stanno cercando la versatilità della danza.

Gli allievi provenienti da tutta Italia, per tutto il giorno, avranno la possibilità di focalizzarsi sullo studio del Jazz Funk, ampliando le proprie potenzialità creative, in un’atmosfera serena e incoraggiante che permetterà di sentirsi liberamente ispirati e “affamati” di danza.

L’obiettivo è di creare un interprete, la cui espressività ed espressione si basano sulla libertà più totale: il danzatore lavora sul movimento e sulle proprie capacità interpretative.

Il Jazz Funk prende elementi da Hip Hop, Jazz e Waacking, nato a Los Angeles all’inizio del XXI secolo, in pochi anni è diventata la danza dominante nel mondo dello spettacolo e viene utilizzato nella maggior parte delle coreografie, video musicali e spettacoli dal vivo di pop star di fama mondiale come Beyonce, Madonna, Britney Spears e Lady Gaga.

ALESSIA LANDI è nata a Salerno, a sei anni inizia gli studi di danza presso la scuola MOVIMENTO DANZA di S. Mango Piemonte (SA), dove segue le lezioni dei maestri Ugo Ranieri, Antonio Romano, Veronica Pepe. Nel 2013 segue i corsi professionali alla SCHOOL CRUISIN’ART’s di Roma con i maestri Omid lghani e Marisa Ragazzo e ottiene gli attestati di I e II Livello MC HIP HOP SCHOOL Corso di Formazione Professionale e URBAN MOVEMENT Corso Professionale Urban Dance. Nel 2015 dopo aver conseguito la Laurea triennale in Beni Culturali presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, segue la sua passione e si trasferisce a Milano con una borsa di studio per l’ACCADEMIA MODULO FACTORY dove nel 2019 ottiene il Diploma triennale di Formazione Professionale.

Si perfeziona con i maestri Laccio, Shake, Manuela Saccardi, Laura Bernardini, Compagnia Laccioland, Susanna Beltrami, Kris, David Bellay, Ira, Raoul Delgado, Matteo Bittante, Sly, Macia Del Prete, Olivia Lucchini, Mike & Ricky, Alberta Palmisano, Vins, Daniele Ziglioli.

Attualmente è insegnante al MAS Music Arts & Shows di Milano.

VIDEOCLIP _ “PRISENCOLINENSINAINCIUSOL” di e con Adriano Celentano e Roberto Bolle; “A UN PASSO DA TE” di Adriano Celentano e Mina; “LE CANZONI ALLA RADIO” di e con Max Pezzali; “STREET ARTIST” di e con dj Myke aka Micionero; “RAINHA” di e con Virgul; “LAST WEEKEND” di Luca Testa dj, “LUNTAN’ VICIN’” di Morfuco e Tonico70 aka Gold School.

PROGRAMMI TV _ “LA SAI L’ULTIMA?” CANALE 5; “THE VOICE OF ITALY” RAI 2; “DANCE DANCE DANCE” Fox Life; “DEDICATO A MINACELENTANO” RAI 1; “DIVERSITY MEDIA AWARDS” TRULive.

SPOT _ “DANCE DANCE DANCE” a Radio Deejay con Diego Passoni – Milano; FOX SCREENINGS “DANCE DANCE DANCE” FOX LIFE– Milano

EVENTI _ “NIKE” – Milano; “INTERNATIONAL LIVE SWING SUMMIT” – Milano; “BARILLA” Parma; “INVESCO” – Milano.

È stata direttrice artistica e coreografa dello spettacolo “UNITY IN DIVERSITY” con i ragazzi diversamente abili della COMPAGNIA ABLE TO DANCE e gli allievi tirocinanti della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Salerno, presso il Teatro di Ateneo – Fisciano (SA).

È stata invitata a tenere le sue lezioni a DANZA IN FIERA – Firenze, ROMA FOR DANCING – Roma, OVERLINE JAM Rassegna Internazionale Graffiti e Street Art – Baronissi (SA), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO Facoltà di Scienze Motorie, eventi nazionali e scuole di danza in Italia e all’estero.

Ha partecipato agli stage dei maestri Mauro Astolfi, Daniele Baldi, Karim Belharch, Jiggy BF, Dario Dange, Stefano Forti, Melissa Freire, Pietro Froiio, Bill Goodson, Kledi Kadiu, Carlos K. Kamizele, Marty Kudelka, Steve La Chance, Fabrizio Mainini, Gabriele Manzo, Mad Mike, Peppe J. Mingione, Mia Molinari, Little Phil, Tina Rocha, Ilenja Rossi, Jessica Sala, Jo Sassi, Maria Grazia Tallei, Anbeta Toromani, Gigi Torres, Gianni Wers, Fritz Zamy.

Partner: Micro & Mega Fotografie – Pisa; Dada marketing e comunicazione – Salerno

Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia