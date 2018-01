Indomita, inizia alla grande il 2018 per le ragazze.

Inizia nel miglior dei modi il 2018 dell’Indomita femminile. Alla Senatore le ragazze di coach Tescione superano nettamente il Volleyball Stabia con un perentorio 3-0. Partita mai in discussione con Sacco e compagne che sin dal primo pallone hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle avversarie. Senza capitan Lanari, fermata dalla febbre ma presente comunque in panchina, coach Tescione schiera Verdoliva in posto 4 con Valdes, Sacco opposto, Truono libero, Scoppetta in regia e Losasso e Grimaldi centrali. Proprio un attacco in fast di Grimaldi apre il match. Poi con i punti di Valdes, l’Indomita prova a scappare subito via. Lo Stabia regge l’urto e ritrova la parità a quota 9. Poi l’Indomita accelera e va a chiudere in scioltezza 25-18. Il secondo set si apre con Verdoliva al servizio ed è subito grande Indomita: 8-0. Lo Stabia prova a rientrare ma in campo è un monologo biancoblu. Arrivano due muri consecutivi di Grimaldi poi Verdoliva mette a terra il pallone del 18-8. Poi proprio lei con un ace va a chiudere 25-11 un set senza storia. Anche nel terzo set l’Indomita non concede nulla alle avversarie e con Valdes, top scorer dell’incontro con 19 punti, va subito 6-0. Lo Stabia prova a rientrare e ritrova la parità a quota 13. Ma è un attimo. Scoppetta suona la carica, poi Grimaldi e Valdes lanciano la squadra casa alla presidente Ruggiero sul 21-15. Non resta che archiviare la pratica: ci pensa Roberta Losasso con un primo tempo a mettere a terra il pallone del 25-16. Arrivano così per l’Indomita tre punti importanti grazie ai quali aggancia al quinto posto l’Oplonti, peraltro prossimo avversario, portandosi a tre punti dalla zona play off. Tra le grandi protagoniste del match la centrale Anna Grimaldi, che ha chiuso con ben 15 punti all’attivo: “Abbiamo espresso il nostro gioco, disputando un’ottima partita. In questi match non è facile mantenere alta la concentrazione, ma siamo state brave. Dopo la sosta siamo ripartiti bene, crediamo nelle nostre potenzialità, vogliamo arrivare il più in alto possibile. I 15 punti? Mi fa piacere, ma l’obiettivo è di squadra. Siamo lì a tre punti dai play off, dobbiamo dare il massimo partita per partita, senza lasciare punti per strada perché dobbiamo arrivare a fine stagione senza nessun rimpianto”. Soddisfatto del match e della prestazione anche coach Tescione: “La cosa più importante dopo le feste è conquistare i tre punti e l’abbiamo fatto. La prestazione è positiva anche se abbiamo affrontato una squadra ampiamente alla nostra portata. Siamo stati bravi a tenere alta la tensione”. Nota di merito per Simona Verdoliva: “Non avevo dubbi sulla sua prestazione, ha risposto bene ma me l’aspettavo. È una ragazza che mi consente di avere un equilibrio importante”. E ora i play off sono a tre punti: “Sembra una frase fatta, ma non guardo la classifica. Mancano due giornate alla fine dell’andata, ci sono tanti scontri diretti in programma all’inizio del girone di ritorno. Normale che il nostro obiettivo sia rientrare nelle prime tre, speriamo di riuscirci con il lavoro che stiamo facendo, cercando di migliorarci di partita in partita”.

INDOMITA SALERNO – ASD VOLLEYBALL STABIA 3-0

(25-18, 25-11, 25-16)

INDOMITA: Scoppetta 5, Losasso 5, Grimaldi15, Sole, Lanari, Valdes 19, Sacco 4, De Rosa, Serban, Verdoliva 12, Truono (L), Rossin (L2). All. Tescione

VOLLEYBALL STABIA: Brillante, Filosa, Iozzino, Marinelli, Petrucci, Russo, Scalese, Scelzo, Terracciano, Iovino (L). All. Solimene

Arbitro: Vicinanza di Salerno

I risultati dell’undicesima giornata: Pozzuoli-Oplonti 3-0, Pontecagnano-Nola 1-3, Cs Pastena-Ribellina 1-3, Phoenix Caivano-Alma Volley 3-1, Indomita-Stabia 3-0, Cava Volley-Arzano 0-3, Volare Benevento-MpAuto Cava 3-1

La classifica: Nola 33, Phoenix Caivano 27, Pontecagnano e Pozzuoli 25 e Indomita 22, Arzano 15, Ribellina 13, MpAuto Cava, Cava Volley 12, Volare Benevento 9, Alma Volley 8, Cs Pastena e Volley Ball Stabia 4