Incidente su Fondovalle Agri, due morti e tre feriti ad Atena Lucana.

Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto – per cause in fase di accertamento – sulla “Fondovalle dell’Agri”, nei pressi di Atena Lucana (Salerno), al confine con la Basilicata.

Lo ha reso noto l’Anas specificando che nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovetture e una moto e che “è provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – il tratto della strada statale 598 compreso tra il km 0,000 ed il km 5,800. La circolazione è deviata lungo la strada statale 95 di ‘Brienza”‘. (ANSA)